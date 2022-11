Menhan Tiongkok: Tidak Boleh Ada Campur Tangan Asing dalam Masalah Taiwan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun

(WIL)

Siem Reap: Menteri Pertahanan Tiongkok Wei Fenghe menegaskan, Taiwan merupakan kepentingan inti Beijing dan Amerika Serikat (AS) harus menghormatinya hal tersebut. Ia menyampaikannya dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin di Kamboja.Wei menuturkan, masalah Taiwan merupakan garis batas yang tak boleh dilewati siapa pun dalam konteks menjalin hubungan dengan Tiongkok."Taiwan adalah TaiwannyaTiongkok, dan merupakan masalah yang hanya boleh diselesaikan warga Tiongkok sendiri. Tidak ada pihak asing yang boleh ikut campur," kata juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok mengutip pernyataan Wei, dilansir dari AFP, Selasa, 22 November 2022.Wei menggambarkan pertemuan dengan Austin 'tulus, mendalam, praktis, dan konstruktif.'Menurut Wei, dia dan Austin menyadari bahwa militer AS-Tiongkok perlu menjaga jalur komunikasi, memperkuat manajemen krisis, dan bekerja sama menegakkan perdamaian dan stabilitas kawasan."Kedua belah pihak mengakui bahwa militer kedua negara harus dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan konsensus penting yang dicapai kedua kepala negara, menjaga komunikasi, kontak, memperkuat manajemen krisis, dan bekerja keras untuk menegakkan perdamaian dan stabilitas kawasan," ucap jubir tersebut."Tiongkok mementingkan penguatan hubungan militer bilateral dengan AS, tetapi AS harus menghormati kepentingan inti Tiongkok," imbuh dia.Baca: Ketemuan di Kamboja, Menhan AS-Tiongkok Bahas Taiwan Hingga Korut Selama ini, Taiwan kerap menjadi masalah yang terus menggerogoti hubungan AS dan Tiongkok.Di satu sisi, Tiongkok menganggap Taiwan merupakan wilayahnya yang membangkang karena berambisi untuk merdeka. Sementara AS memiliki komitmen untuk mendukung Taiwan, terutama soal pertahanan dalam menghadapi ancaman, termasuk dari Negeri Tirai Bambu.Masalah ini juga dibahas dalam pertemuan pemimpin kedua negara tersebut di Bali, di sela KTT G20 pekan lalu. Presiden Joe Biden dan Xi Jinping mengungkapkan ketegasan masing-masing dalam pertemuan yang dianggap 'sangat jelas' tersebut.