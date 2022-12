Nuansa Indonesia Warnai Festival Indonesia Can Tho City 2022

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Can Tho City: Pemukulan "Gong" oleh Konjen RI Ho Chi Minh City , Agustaviano Sofjan dan Permanent Vice Chairman People's Committee Can Tho City, Duong Tan Hien, menandai dibukanya Festival Indonesia Can Tho City 2022 yang berlangsung pada 17-18 Desember 2022 di Luu Huu Phuoc Park, Can Tho City, Vietnam.Lokasi penyelenggaraan festival di taman tengah kota ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Can Tho City. Acara ini juga menjadi festival yang untuk pertama kalinya diselenggarakan institusi asing di Can Tho City setelah masa pandemi Covid-19.Masyarakat Can Tho City terlihat bersemangat mencicipi beberapa makanan khas Indonesia seperti sate dan ketoprak. Mereka juga antusias mengikuti demo memasak mi instan, nasi goreng, kacang mede daun jeruk, dan papeda. Untuk lebihb menyemarakkan suasana, pengunjung juga diajak menarik poco-poco, goyang maumere dan berdangdut.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri, Senin, 19 Desember 2022, produk Indonesia yang ditampilkan dalam acara ini di antaranya kopi, teh, cokelat, rempah-rempah, makanan beku, minuman instan dan makanan ringan khas Indonesia. Turut dihadirkan pula kain batik, asesori/jewelry, crafts, plastic ware hingga kerajinan kayu dan lukisan dari Papua.Baca: Indonesia-Vietnam Perkuat Persahabatan melalui Outstanding Youth for the World Penyelenggaraan festival ini melibatkan partisipasi berbagai pihak, baik perusahaan dari Indonesia, distributor produk RI di Vietnam, institusi Bank Indonesia dengan produk UMKM binaannya, diaspora Indonesia di HCMC dan mahasiswa Vietnam USSH dan Open University HCMC yang membawakan tarian Indonesia.Festival ini juga mengajak keikutsertaan perusahaan di Can Tho City, Can Tho City University dan penampilan seni budaya dari Can Tho City untuk menyemarakkan festival dan mempererat people-to-people contact.Terdapat 18 perusahaan dan distributor produk Indonesia yang mengisi 17 stan serta 3 perusahaan F&B di Can Tho City. Perusahaan Indonesia yang berpartisipasi di antaranya JAPFA, Indomie, PT Mitramulia Mamur, PT Lautan Natural Krimerindo, PT Souvantara Portaverda Gemilang, PT Tamari Agri Lestari, Netasia, Onafood dan Tanivest (3 agregator produk UMKM binaan Bank Indonesia), Batik Neng Geulis, Bati Kajang Padati, Irene Fashion.Distributor produk Indonesia yang turut mendukung festival di antaranya Van Kim Trading, An Vi F&B, We Link Co. Ltd, Golden Crown dan Invie serta J&T Express.Acara penampilan budaya pada malam hari diisi pagelaran budaya Indonesia Fashion show batik, Tari Ratu Jaroe, Indang, Ondel-ondel, Tari Merak; yang dipadu oleh penampilan kesenian Vietnam.Dalam kesempatan tersebut, Konjen RI mengumumkan pemenang lomba menulis bagi pelajar Can Tho City dengan tema "Post Covid-19 Pandemic: Moving Forward Together to Accelerate Recovery in ASEAN." Kegiatan lomba menulis ini dilaksanakan bekerja sama dengan Can Tho Univeristy dengan hadiah berupa program beasiswa di Universitas Jenderal Soedirman.Di sela-sela festival ini, diseleggarakan juga kegiatan Seminar Peluang Bisnis, Business Matching dan Seminar Promosi Wisata Indonesia. Kedua kegiatan diselenggarakan bekerja sama dengan Can Tho Promotion Agency, dan Department of Tourism, Culture and Sports Can Tho City. Seminar ini banyak diikuti pebisnis dan penggiat wisata di wilayah Can Tho City.Festival yang berlangsung di akhir pekan ini diselenggarakan KJRI Ho Chi Minh City bekerja sama dengan Pemerintah Can Tho City.Can Tho City merupakan kota yang berada di wilayah Mekong Delta, area subur dan kaya hasil pertanian serta menjadi kekuatan pendorong Key Economic Region Mekong Delta. Can Tho City adalah kota terbesar ke-4 di Vietnam, dan terbesar ke-2 di Selatan Vietnam setelah Ho Chi Minh City.