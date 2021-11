Populer Internasional: Larangan Perjalanan Omicron Hingga Badai Arwen di Britania Raya

Berikut selengkapnya:

Jakarta: Negara-negara dunia, termasuk Indonesia, memberlakukan larangan perjalanan terkait kemunculan varian baru Covid-19 bernama Omicron. Kabar ini menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id sejak akhir pekan hingga Senin ini, 29 November 2021.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar pelaksanaan One Day with Indonesian Coffee, Fruits, and Floriculture (ODICOFF) di Rotterdam dan dampak terjangan Badai Arwen di Britania Raya.Varian Omicron telah memicu kekhawatiran di level global. Sejak dinyatakan sebagai "variant of concern" oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Jumat kemarin, satu per satu negara di dunia memberlakukan larangan perjalanan, terutama terhadap Afrika Selatan yang merupakan tempat pertama terdeteksinya varian B.1.1.529 atau Omicron.Di wilayah Timur Tengah, Israel menjadi satu-satunya negara yang melarang masuk semua warga negara asing terkait Omicron. Aturan ini mulai berlaku pada Senin dini hari tadi.Sementara di jazirah Arab, negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memberlakukan larangan perjalanan untuk Afsel dan beberapa negara Afrika lainnya.Bagaimana dengan larangan perjalanan di negara-negara Asia seperti Indonesia? Cek selengkapnya di sini Pelaksanaan ODICOFF di Belanda berhasil meraup nilai kontrak lebih dari Rp200 miliar. Pameran yang digelar Kementerian Pertanian ini juga berlangsung di sembilan negara lainnya untuk memperkenalkan beragam produk pertanian Indonesia ke pasar internasional.“Tujuan kegiatan ini untuk mengatakan kepada dunia bahwa indonesia memiliki banyak produk pertanian yang perlu diketahui dunia,” kata Dirjen Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, dalam tayangan Metro Siang.Produk apa saja yang disuguhkan indonesia di ODICOFF 2021? Cek selengkapnya di sini Badai Arwen telah menewaskan setidaknya tiga orang dan memutus aliran listrik di banyak wilayah di timur laut Britania Raya, Minggu, 28 November 2021. Menurut laporan perusahaan Northern Powergrid, lebih dari 110 ribu pelanggan kehilangan aliran listrik akibat Badai Arwen.Tiupan angin kencang yang dibawa Badai Arwen juga memicu lebih dari 550 kerusakan jaringan listrik di seantero Britania Raya. Kerusakan banyak dilaporkan terjadi di timur laut Inggris dan Yorkshire.Dampak buruk apa lagi yang ditimbulkan Badai Arwen di Britania Raya? Cek selengkapnya di sini