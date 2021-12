Indonesia Hidupkan Kembali Review HAM di ASEAN

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Summit for Democracy diadakan oleh Amerika Serikat (AS) pada 9-10 Desember 2021. Konferensi tingkat tinggi (KTT) ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) secara virtual dan Indonesia menjelaskan mendorong kemajuan demokrasi di Asia Tenggara. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu menyebutkan, Presiden menjelaskan dalam KTT bahwa Indonesia memotori pembentukan ASEAN Inter-Governmental Commission on Human Right.“Indonesia juga menjadi inisiator pelaksanaan human right dialogue sejenis universal periodic review (UPR) di ASEAN. Setelah sembilan tahun terhenti untuk tahun ini, dialog dihidupkan kembali oleh Indonesia,” ujar Menlu Retno dalam keterangan virtual yang diterima wartawan, Jumat 10 Desember 2021.Baca: Pada Summit for Democracy, Jokowi Tegaskan Komitmen Indonesia Majukan Demokrasi “Dan, secara sukarela Indonesia memajukan diri sebagai negara pertama yang melakukan review. Indonesia juga terus mendorong pemajuan demokrasi dan HAM melalui forum OKI,” imbuh Menlu.Mengenai Myanmar, Indonesia berkomitmen untuk terus berkontribusi agar kesepakatan A SEAN 5PC (5 Point of Consensus) dapat diimplementasikan. Demokrasi di Myanmar akan dapat dipulihkan melalui dialog inklusif.Presiden sampaikan bahwa Indonesia meyakini pemajuan demokrasi, HAM, dan good governance dapat tumbuh dan berkembang jika kerja sama dikedepankan. Oleh karena itu, dukungan semua pihak diperlukan. Aspirasi seluruh elemen perlu didengarkan dan tidak boleh ada yang tertinggal.Menlu turut menjelaskan, dalam pertemuan itu, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden sebagai tuan rumah KTT menyampaikan beberapa hal, di antaranya adalah:Bahwa demokrasi adalah aksi, bukan sebuah keadaan yang bersifat given. Untuk itu demokrasi memerlukan usaha yang terus menerus, kepempinan, dan komitmen yang terus diperbarui.Kemudian, terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi, demokrasi masih menjadi alat terbaik untuk mencapai kesejahteraan.Biden juga menjelaskan bahwa tidak ada model demokrasi yang sempurna, jadi diperlukan dialog bersama untuk saling berbagi best practices. AS juga tidak akan mengajari demokrasi, namun bermaksud bekerja sama untuk menguatkan komitmen.Selain itu, Biden juga menjelaskan bahwa demokrasi di masa pandemi menghadapi tantangan yang meningkat, jadi demokrasi harus memberikan kontribusi nyata bagi pemulihan.AS sampaikan komitmen untuk perkuat demokrasi melalui diplomasi dan development assistant. Tidak hanya itu, Biden juga menyampaikan agenda untuk perkuat institusi demokrasi gender equality di tingkat nasional di Negeri Paman Sam.