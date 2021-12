Indonesia dan Mercosur Luncurkan Perundingan Ekonomi Komprehensif

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Indonesia dan Mercosur meluncurkan perundingan ekonomi komprehensif pada Kamis, 16 Desember 2021. Mercosur merupakan blok ekonomi kawasan Amerika Latin yang terdiri dari Argentina, Brazil, Uruguay dan Paraguay.Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement (IM-CEPA) diluncurkan melalui konferensi video pada Pertemuan Menteri Luar Negeri MERCOSUR's Common Market Council (CMC). Pertemuan menyepakati Joint Ministerial Statement for the Launch of Negotiations towards a Comprehensive Economic Partnership Agreement between Indonesia and MERCOSUR.Dalam pernyataan bersama tersebut, para Menteri yaitu Menteri Perdagangan RI, Muhammad Lutfi, para Menteri Negara Pihak MERCOSUR (Argentina, Brazil, Uruguay dan Paraguay) menyatakan bahwa IM-CEPA merupakan tonggak penting dalam hubungan jangka panjang antara Indonesia dan Mercosur.Melalui IM-CEPA diharapkan dapat mendukung penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, mengurangi biaya bisnis dan meningkatkan perdagangan dan investasi bilateral.Berdasarkan keterangan tertulis di situs Kementerian Luar Negeri, Jumat, 17 Desember 2021, Muhammad Lutfi menekankan pentingnya beradaptasi dan menciptakan terobosan di tengah pandemi Covid-19 untuk mendukung pemulihan ekonomi. Sementara itu Menteri Luar Negeri Brasil, Carlos França yang juga merupakan President Pro Tempore MERCOSUR menegaskan bahwa IM-CEPA dapat membuka berbagai peluang ekonomi.Negosiasi IM-CEPA akan mencakup berbagai bidang termasuk akses pasar, fasilitasi perdagangan dan investasi, dan kerja sama dengan mempertimbangkan sensitivitas masing–masing.Sebelum peluncuran, kedua belah pihak telah menyepakati Scoping Paper on a Possible Comprehensive Economic Partnership Agreement pada tahap pra-negosiasi selama 2 tahun. Sebagai tindak lanjut, putaran perundingan akan dimulai pada awal tahun 2022.Dengan jumlah populasi 268 juta penduduk, total GDP sebesar 1,9 triliun USD dan rata-rata GDP per kapita sebesar 10.058 USD, Mercosur menawarkan potensi besar bagi perluasan akses pasar ke kawasan Amerika Latin dan Karibia.Baca: Kerja Sama ASEAN-MERCOSUR Miliki Potensi Kekuatan Ekonomi yang Besar