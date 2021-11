Diplomasi Digital Mampu Dorong Pelaku Ekonomi Kreatif ke Pasar Global

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Indonesia akan menyelenggarakan Forum Bisnis Ekonomi Kreatif ASEAN (ACEBF) hari ini, Selasa, 16 November 2021. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menuturkan, penyelenggaraan ACEBF bertepatan dengan Konferensi Internasional Diplomasi Digital (ICDD)."ACEBF merupakan kontribusi Indonesia terhadap strategi pemulihan ekonomi yang komprehensif di kawasan ini," tutur Menlu Retno dalam pidato pembukaan ICDD.Ia menambahkan, diplomasi digital dapat membantu pelaku ekonomi kreatif menembus pasar global. "Kami (Indonesia) bermaksud untuk mempromosikan dan membawa masalah ini ke depan di ASEAN dan G20," lanjut Menlu Retno.Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022, dengan keketuaan dimulai pada 1 Desember mendatang. Tema besar yang dipegang Indonesia untuk keketuaan G20 adalah 'Recover Together, Recover Stronger.'Sebelumnya dalam sesi pembukaan, Menlu Retno telah menyampaikan tiga langkah penting agar diplomasi dapat terus maju di tengah pandemi Covid-19."Pertama memperkuat kepercayaan dalam diplomasi digital. Kedua menjembatani kesenjangan diplomasi digital antarnegara. Ketiga, menggunakan diplomasi digital untuk mengatasi isu global," seru Retno.Isu ekonomi kreatif terus digaungkan Indonesia dalam berbagai kesempatan selama pandemi Covid-19, termasuk dalam kegiatan Road to the 14th Bali Democracy Forum: Economic Pillar.Talk show yang diselenggarakan secara virtual tersebut mengangkat tema Advancing Creative Economy for Sustainable, Inclusive and Equitable Future.Dalam sambutannya, Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Teuku Faizasyah menyampaikan peran ekonomi kreatif dalam pembangunan ekonomi Indonesia."Ekonomi kreatif adalah salah satu sektor yang paling dinamis dan berkembang dalam ekonomi global, dan berkontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, penambahan nilai serta promosi identitas nasional," ucap Teuku Faizasyah.Baca: Road to BDF ke-14 Angkat Isu Pemulihan Industri Ekonomi Kreatif