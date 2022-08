Utusan Iklim AS John Kerry Akan Kunjungi Yunani, Indonesia dan Vietnam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Utusan Khusus Presiden untuk Urusan Iklim Amerika Serikat (AS) John Kerry akan melakukan perjalanan ke Athena, Yunani, 28-29 Agustus mendatang untuk bertemu dengan pejabat pemerintah tekait dalam upaya mengurangi emisi global, dekarbonisasi pelayaran berbasis laut, dan melanjutkan momentum konferensi kelautan dunia Our Ocean Conference.Berdasarkan keterangan di situs Kedutaan Besar AS di Jakarta, Sabtu, 27 Agustus 2022, Kerry akan berkunjung ke Bali untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan Hidup dan Iklim G20 pada 30 Agustus-1 September.Di Pulau Dewata, mantan menteri luar negeri AS itu akan bertemu dengan pejabat pemerintah untuk meningkatkan kerja sama terkait krisis iklim dan menggarisbawahi dampak positif Undang-Undang Pengurangan Inflasi (Inflation Reduction Act) terhadap iklim Dari Bali, Kerry akan melanjutkan perjalanan ke Kota Ho Chi Minh, Vietnam, 2-4 September, dan Hanoi, Vietnam, 4-6 September untuk bertemu pejabat pemerintah, perwakilan masyarakat sipil, dan pemimpin bisnis untuk membangun konsensus tentang tindakan penting untuk mengatasi krisis iklim dan mempercepat transisi ke ekonomi energi bersih.Perjalanan ini juga akan menjadi kesempatan untuk terlibat dalam diskusi tentang kerja sama iklim menjelang Conference of the Parties to the UNFCCC (COP27) ke-27 yang akan diselenggarakan di Sharm el-Sheikh, Mesir pada 6-18 November 2022.Baca: Utusan Khusus Presiden AS Akui Peran Penting Indonesia Hadapi Krisis Iklim