Kedatangan Blinken Tegaskan Kembali Kemitraan Strategis dengan Indonesia

Jakarta: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken melakukan kunjungan resmi ke Indonesia mulai hari ini, Senin, 13 Desember 2021. Ia dijadwalkan bertemu Presiden Joko Widodo sore nanti.Dalam kunjungannya, Blinken akan menegaskan kembali kemitraan strategis AS dan Indonesia. Ia juga akan membahas mengenai arti penting kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.Berbagai isu dunia, termasuk respons terhadap tantangan Covid-19 dan krisis iklim juga demokasi dan hak asasi manusia. Perluasan kerja sama, terutama di bidang maritim, kesehatan global dan ekonomi digital masuk dalam agenda kunjungannya tersebut.Dikutip dari pernyataan Kedutaan Besar AS di Indonesia , kedua negara memiliki kemitraan strategis mendalam yang akan terus diperkuat."Memperkuat Kemitraan Strategis dengan Indonesia merupakan prioritas kebijakan luar negeri AS, mengingat status Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, peran kepemimpinannya yang bersejarah dalam ASEAN, dan perannya sebagai presiden G20," demikian dikutip dari pernyataan tersebut.Kunjungan Blinken ke Jakarta ini diketahui sebagai tindak lanjut dari Dialog Strategis AS-Indonesia pertama yang diadakan di Washington pada Agustus 2021, pertemuan antara Presiden Joseph R. Biden dan Presiden Jokowi di Glasgow pada November, serta partisipasi Presiden Jokowi dalam Summit Democracy pekan lalu.Tak hanya itu, tantangan pandemi Covid-19 juga menjadi agenda pembahasan Blinken. "Kita akan terus bekerja sama untuk mengakhiri pandemi ini dan memperkuat kerangka kesehatan global untuk mencegah pandemi berikutnya," kata Blinken dalam pernyataan tersebut.AS sudah membagikan lebih dari 25 juta dosis vaksin kepada rakyat Indonesia melalui COVAX dan akan ada lagi pengiriman berikutnya. "Kami menantikan kerja sama yang lebih jauh lagi untuk melawan pandemi ini dan memperkuat ekonomi kita," lanjut dia.Kedua negara juga memiliki visi yang sama akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, termasuk komitmen dalam kebebasan navigasi dan penerbangan. AS menilai Indonesia menjadi pemimpin ASEAN dan jangka tatanan berbasis aturan di Indo-Pasifik."Amerika Serikat senantiasa memiliki keterlibatan mendalam di Indo-Pasifik, dan kami serta mitra-mitra kami percaya bahwa cara terbaik untuk menghindari konflik adalah dengan menegaskan kembali nilai-nilai bersama kita," kata kedutaan.Mereka juga mendukung upaya Indonesia dalam melindungi hak-hak maritim. "Dan mempertahankan diri dalam menghadapi agresi Tiongkok di Laut China Selatan, termasuk di zona ekonomi eksklusifnya di sekitar Kepulauan Natuna," seru kedutaan.Washington juga mengharapkan kerja sama pertahanan dengan Indonesia semakin dipererat baik dari segi jumlah latihan, maupun acara tahunan bersama. Di bidang ekonomi, kedatangan Blinken menunjukkan komitmen AS terhadap kesejahteraan Indonesia."Kami berkomitmen untuk menjunjung Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, yang memungkinkan semua bangsa, termasuk Indonesia, mengejar pertumbuhan ekonomi yang konsisten dengan hukum internasional dan prinsip kompetisi yang adil," tegas pernyataan tersebut.Melalui kunjungan Blinken ini, diharapkan berbagai investasi dari AS ke Indonesia dapat terus berkembang.Baca: Kedatangan Menlu AS dan Arti Peningkatan Kerja Sama dengan Asia Tenggara