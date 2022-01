Pemuka Agama Buddha Ternama Thich Nhat Hanh Tutup Usia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Hue: Master Zen Thich Nhat Hanh, salah satu pemimpin spiritual paling berpengaruh di dunia dan pelopor gerakan sadar-penuh (mindfulness) modern, meninggal dunia pada pukul 00:00 dini hari waktu Vietnam pada Sabtu, 22 Januari 2022 di usia 95 tahun.Berdasarkan keterangan tertulis Plum Village Perancis yang diterima Medcom.id, Thich Nhat Hanh wafat dengan damai di Wihara T? Hi?u di kota Hue, Vietnam , wihara di mana beliau ditahbiskan sebagai biksu Buddha 80 tahun silam.Seorang penulis buku dan penyair bertalenta, Thich Nhat Hanh telah menulis lebih dari 100 buku dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 40 bahasa. Lebih dari lima juta bukunya telah terjual di Amerika Serikat (AS).Beberapa karya terkemuka beliau di antaranya The Miracle of Mindfulness, Peace is Every Step, Anger, dan How to Love. Buku terbaru Thich Nhat Hanh, Zen and the Art of Saving the Planet, diterbitkan oleh HarperCollins pada Oktober 2021.Sering disebut "Bapak Kesadaran-Penuh" yang menabur benih revolusi kesadaran penuh, Thich Nhat Hanh mengajar banyak guru perhatian terkemuka saat ini, dan mengembangkan metodologi penyembuhan yang dimasukkan ke dalam psikologi klinis arus utama untuk mengobati depresi, kecemasan, dan stres.Thich Nhat Hanh telah memengaruhi sejumlah pemimpin di bidang politik, bisnis, keadilan sosial, dan aksi lingkungan. Beliau juga pernah berbicara di Kongres AS, Parlemen Inggris, Parlemen India, dan Majelis Irlandia Utara.Miliarder teknologi Marc Benioff; mantan presiden Bank Dunia, Jim Kim, dan arsitek Perjanjian Iklim Paris, Christiana Figueres, telah memuji ajarannya dengan memberi mereka kekuatan dan inspirasi. Walk With Me, film dokumenter tentang hidupnya yang dinarasikan Benedict Cumberbatch, dirilis pada 2017 dan tiketnya terjual habis di bioskop-bioskop seluruh Eropa.Thich Nhat Hanh pertama kali menjadi dikenal secara internasional pada 1966, ketika beliau tiba di Barat untuk menyuarakan penghentian Perang Vietnam. Beliau berteman dengan Dr. Martin Luther King, Jr., dan berperan penting di dalam keputusan para pemimpin hak sipil untuk berbicara menentang perang. Pada 1967, Dr. King menominasikan Thich Nhat Hanh untuk Hadiah Nobel Perdamaian dengan menyebutnya sebagai, "Orang Suci Perdamaian dan Anti-Kekerasan."Thich Nhat Hanh diasingkan dari Vietnam selama 39 tahun karena usaha perdamaiannya. Ia diperkenankan kembali ke Vietnam pada 2018, untuk menghabiskan hari-hari terakhir di kuil akarnya. Karyanya dilanjutkan Plum Village International Community of Engaged Buddhism yang beliau dirikan -- jaringan akar rumput global yang terdiri dari lebih dari 1.000 kelompok komunitas lokal yang berlatih sadar-penuh, belasan pusat meditasi, dan sepuluh biara di Amerika Serikat, Eropa, dan Asia.Pusat latihannya, rumah bagi lebih dari 700 biksu dan biksuni, mewakili ordo monastik Buddhis yang tumbuh paling cepat di Barat, dan menerima puluhan ribu pengunjung setiap tahunnya. Para monastik dan umat awam Thich Nhat Hanh terus menerapkan ajaran latihan sadar-penuh, perdamaian, dan dialog welas asih, di sekolah, tempat kerja, bisnis, dan penjara.Baca: Pendeta Buddha di Sri Lanka Didorong Belajar Bahasa Indonesia