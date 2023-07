AUKUS Picu Kekhawatiran, Menlu Australia: Kami Tak Ingin Mendominasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Kemitraan keamanan antara Australia, Inggris dan Amerika Serikat (AS) yang disebut AUKUS disebut-sebut bertujuan mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Namun, sejumlah negara di kawasan -- termasuk Indonesia -- mengungkapkan kekhawatiran karena adanya elemen nuklir dalam perjanjian AUKUS AUKUS disepakati pada September 2021, sebuah kemitraan multi-tahap untuk mendorong pertukaran teknologi antara ketiga negara dan membangun kekuatan kapal selam bertenaga nuklir Australia."Apa yang Australia lakukan dengan akuisisi kapal selam ini adalah soal berbagi teknologi dan mengganti kapabilitas yang sudah sangat tua," ucap Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dalam dialog FPCI berjudul Our Region, Our Future: on Australian Foreign Policy and the Indo Pacific di Jakarta, Rabu, 12 Juli 2023."Motivasi Australia sebagai middle power dalam hal ini adalah tidak pernah berniat mendominasi. Kami hanya ingin berkontribusi terhadap stabilitas dan perdamaian," sambungnya.Wong mengatakan bahwa Australia, baik sebelum atau setelah menyepakati AUKUS, selalu berusaha berkontribusi terhadap keseimbangan kawasan. Tidak ada niat lain, apalagi jika disebut-sebut hendak menggantikan sentralitas ASEAN."Berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan. Itu motivasi kami di AUKUS," sebut Wong.Sebelumnya, Menteri Pertahanan Australia Richard Marles juga mengungkapkan bahwa AUKUS dan dialog keamanan QUAD tidak berupaya untuk menggantikan sentralitas ASEAN dalam menjaga keamanan kooperatif di kawasan. Menurut Marles, keberadaan kelompok tersebut hanya sebagai pelengkap."Model pertama untuk keamanan kooperatif adalah ASEAN. Tidak ada mekanisme lain yang menyatukan kelompok negara kritis yang merupakan prasyarat untuk keseimbangan strategis yang tahan lama di wilayah kami," kata Marles pada Juni lalu.Komentar senada juga dilayangkan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams pada Maret lalu. Ia mengatakan bahwa AUKUS hanya merupakan bentuk kontribusi Australia terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan."AUKUS memberikan kontribusi positif untuk perdamaian dan stabilitas kawasan, dan Australia akan terus bekerja dengan terbuka dan transparan dengan IAEA untuk mengembangkan pendekatan non-proliferasi nuklir yang tepat dan kuat," ungkap Wiliams.Baca juga: Indonesia Minta Australia Konsisten Penuhi Kewajiban Non-Proliferasi Nuklir