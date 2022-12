Singapura Selidiki Video Bocah Laki-Laki Lempar Kucing dari Lantai 22

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Otoritas Singapura sedang menyelidiki seorang bocah laki-laki yang tertangkap kamera CCTV sedang melemparkan seekor kucing dari lantai 22 gedung Housing and Development Board (HDB).Video itu diunggah ke Facebook pada Kamis, 15 Desember 2022. Dalam video terlihat seorang bocah mengikuti seekor kucing hitam dari lift, membawanya lalu melemparkannya dari lantai 22 blok HDB.Seperti dilansir CNA, suara keras terdengar beberapa detik kemudian saat kucing itu jatuh ke tanah. Menurut unggahan di Facebook tersebut, kejadian diduga terjadi di Blok 186 Boon Lay Avenue.Menyusul viralnya video tersebut, juru bicara Kepolisian Singapura (SPF) mengatakan bahwa mereka telah menerima laporan atas insiden tersebut, dan saat ini sedang diselidiki.Animal and Veterinary Service (AVS) dan Society for the Prevention of Cruelty to Animals (SPCA) Singapura juga sedang menyelidiki masalah tersebut."Masyarakat diminta untuk tidak berspekulasi tentang detail dari kasus iin, dan biarkan penyelidikan berjalan sebagaimana mestinya," sebut Jessica Kwok, Direktur Grup AVS.Sementara itu, Aarthi Sankar, Direktur Eksekutif SPCA, mengatakan bahwa kucing tersebut mati akibat luka parah usai kejadian. Menyebut tindakan bocah itu sebagai sesuatu yang "sangat mengganggu," ia mengonfirmasi bahwa SPCA telah mengunjungi keluarga bocah untuk penyelidikan lebih lanjut.Masalah pelemparan kucing ini telah diangkat ke otoritas terkait untuk tindakan lebih lanjut. SPCA menekankan bahwa mereka akan terus memberikan nasihat dan bimbingan kepada bocah tersebut.Warga Boon Lay, Chua Mui Mui dan Umi Solikati, yang merupakan pengasuh kucing bernama Panther, mengatakan bahwa hewan tersebut sudah dirawat di komunitas selama lebih dari 15 tahun.Chua, 47, dan Umi, 39, menerima informasi tentang kejadian nahas tersebut oleh seorang pemilik toko, yang pelanggannya telah membagikan rekaman kamera CCTV.