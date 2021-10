Rangkul Negara Pasifik, Indonesia-Belanda Kembangkan Kerja Sama Perubahan Iklim

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Bali: Melalui inisiatif kerja sama segitiga, Indonesia-Belanda merangkul negara-negara Kepulauan Pasifik untuk mengembangkan kerja sama konkret di bidang penanggulangan dampak perubahan iklim. Untuk mengawalinya, kegiatan "Indonesia-Netherlands-Pacific Workshop: Learning and Sharing Experiences, Identifying Potential Areas for Collaboration in Tackling the Impact of Climate Change" dilaksanakan secara hibrida di Bali pada 21 Oktober."Dalam memerangi dampak perubahan iklim , kemitraan sangat dibutuhkan. Kami dukung kolaborasi lebih lanjut sebagai tindak lanjut kegiatan kita hari ini," ungkap Zarak Khan, Direktur Program dan Inisiatif dari Sekretariat Pacific Islands Forum (PIF).Kegiatan lokakarya tersebut diselenggarakan Kementerian Luar Negeri didukung Kedutaan Besar Belanda di Jakarta dan semua Perwakilan RI di Kawasan Pasifik. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam menghadapi salah satu tantangan terbesar dunia saat ini, yaitu perubahan iklim.Inisiatif ini menjadi sarana memperkuat kemitraan Indonesia, Belanda, dan negara-negara di Kawasan Pasifik. Kegiatan dihadiri lebih dari 100 orang peserta dari berbagai latar belakang termasuk pejabat pemerintah, akademisi dan pakar dari Indonesia, Belanda dan Pasifik.Kegiatan juga menghadirkan enam narasumber, meliputi Duta Besar Fiji di Jakarta, Direktur Adaptasi Perubahan iklim KLHK RI, pakar bidang lingkungan dan perubahan iklim dari Indonesia, Belanda, UNEP dan Sekretariat PIF."Perubahan iklim, sebagaimana tantangan lingkungan lainnya, memiliki dampak yang sangat besar terhadap ekonomi, masyarakat, dan bahkan politik. Oleh karena itu, Indonesia terus menjadi contoh dan telah berhasil kurangi tingkat deforestasi hingga 75%, terendah dalam sejarah," jelas Direktur Jenderal Amerika dan Eropa, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar I Gede Ngurah Swajaya, dalam keterangan di situs Kemenlu RI, Minggu, 24 Oktober 2021.Turut memberikan sambutan pembukaan adalah Climate Envoy Belanda, Pangeran Jaime de Bourbon de Parme. "Kita tidak dapat terus bersandar pada prinsip business as usual. Kita berkumpul di kegiatan ini untuk mendengarkan ide-ide baru, pemikiran-pemikiran di luar yang biasanya untuk perangi bersama tantangan perubahan iklim," ungkapnya.Baca: Greta Thunberg Tegaskan KTT Iklim COP26 Perlu Dibarengi Tekanan Publik Kegiatan ini menghasilkan tiga pokok rekomendasi. Pertama, komitmen pembentukan kerja sama segitiga Indonesia-Belanda-Pasifik. Kedua, pembentukan Pacific-Indonesia-Netherlands Network (PINN), yang beranggotakan unsur pemerintah, masyarakat, akademisi dan pakar, serta masyarakat sipil. Rekomendasi ketiga adalah untuk memprioritaskan kerja sama pada penanggulangan dampak perubahan iklim di bidang rehabilitasi pesisir pantai, pariwisata dan perikanan."Mengatasi dampak perubahan iklim adalah komitmen bersama kita, dan menindaklanjuti hasil-hasil pertemuan hari ini akan menjadi bukti komitmen bersama kita tersebut," sebut Duta Besar Tri Tharyat, Staf Ahli Menlu RI Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.