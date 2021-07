Menlu RI Dorong Peran Positif Amerika Serikat di Kawasan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN-Amerika Serikat yang dilangsungkan secara virtual pada hari Rabu, 14 Juli 2021.Di awal pertemuan, Sekjen ASEAN menyampaikan berbagai perkembangan penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi di kawasan. Sekjen ASEAN juga mendorong AS mendukung berbagai inisiatif ASEAN dalam penanganan pandemi, antara lain ASEAN Comprehensive Recovery Framework dan ASEAN Travel Corridor Arrangement.Dalam konteks pemulihan ekonomi, Sekjen ASEAN meminta AS untuk mendorong pemulihan ekonomi berkelanjutan dalam kerangka multilateralisme.Menlu Retno dalam sambutannya menyampaikan 4 hal penting. Pertama, menyambut baik kembalinya AS kepada multilateralisme dan mendorong peran positifnya yang lebih besar di kawasan."Kepemimpinan AS dalam kerja sama internasional dan multilateralisme akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Kerja sama harus diutamakan," kata Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.Kedua, mendorong peran positif AS yang lebih besar di kawasan. Hubungan yang baik antara AS dan ASEAN akan bermanfaat tidak hanya bagi ASEAN , tetapi juga bagi AS. Peran positif AS akan berkontribusi menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan.Ketiga, mengapresiasi kepemimpinan AS dalam menangani pandemi global, khususnya komitmen untuk berbagi 500 juta vaksin kepada negara-negara lain untuk mengatasi kesenjangan akses vaksin. Dukungan AS terhadap TRIPS waiver di WTO juga diapresiasi.Keempat, mendorong peran AS Bersama ASEAN untuk memastikan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, sejahtera, dan damai. Untuk itu, kebiasan dialog harus diutamakan ketimbang konflik, kepercayaan strategis ketimbang defisit kepercayaan, dan kolaborasi ketimbang kompetisi."Prinsip-prinsip ini tertuang dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific dan harus menjadi pedoman dalam kemitraan ASEAN-AS ke depan," ujar Menlu Retno.Menlu Retno juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama dalam melestarikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Isu Myanmar disampaikan oleh Menlu RI yang masih terus menjadi perhatian dan prioritas ASEAN. “Sekarang merupakan saat yang kritis, di mana lima poin konsensus perlu segera diimplementasikan”, imbuhnya.Sebagai penutup, Menlu Retno menegaskan kembali bahwa dalam situasi sulit seperti sekarang kita membutuhkan kolaborasi lebih dari sebelumnya. Kompetisi dan rivalitas di kawasan hanya akan mengganggu upaya global memerangi pandemi. Energi kolektif perlu difokuskan untuk mengakhiri pandemi dan pulih.Sementara itu negara-negara ASEAN lainnya secara umum menyampaikan harapan agar AS dapat terus menjadi mitra strategis yang mendukung sentralitas ASEAN di kawasan.Di sisi lain, Menlu AS Antony Blinken menyampaikan komitmen untuk terus membantu ASEAN dalam pemenuhan vaksin di kawasan dan pemulihan ekonomi pasca COVID-19. AS juga mendorong peningkatan kerja sama di bidang penanganan perubahan iklim, ekonomi hijau, energi terbarukan, dan pembangungan yang berkelanjutan di kawasan."ASEAN merupakan mitra dagang terbesar ke-4 untuk AS, untuk itu, AS berkomitmen untuk mendukung dan membantu pemulihan ekonomi di kawasan," ucap Menlu Blinken.AS juga akan meningkatkan climate financing setiap tahunnya mulai 2024 untuk mendorong kapasitas ASEAN dalam upaya mitigasi perubahan iklim, dan akan terus bekerja sama di bidang kejahatan siber dan ekonomi digital.Baca: Blinken Tekankan Kembali Komitmen AS terhadap Sentralitas ASEAN Pertemuan ASEAN-US dipimpin bersama oleh Menlu AS dan Menlu Laos selaku country coordinator kemitraan ASEAN-AS. Pada periode berikutnya yang akan dimulai Agustus 2021 hingga Agustus 2024, posisi country coordinator akan dipegang oleh Indonesia.Prioritas kerja sama ASEAN-AS yang akan didorong Indonesia dalam tiga tahun ke depan adalah pengembangan ketahanan kesehatan di kawasan, pengembangan SDM, pengembangan ekonomi kreatif dan digital, serta implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.(WIL)