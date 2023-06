Indonesia Jadi Tuan Rumah Pertemuan Pakar Antariksa Asia-Pasifik Tahun Ini

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wina: Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan internasional ke-29 para pakar antariksa di Kawasan Asia-Pasifik tahun ini. Pertemuan akan diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 19–22 September 2023.Demikian disampaikan Deputy Chief of Mission KBRI/PTRI Wina, A. Alfiano Tamala, dalam Pernyataan Umum (General Statement) Pemerintah Indonesia dalam Sidang Sesi ke-66 Komite United Nations Committee on the Peaceful Uses of Outer Space (UNCOPUOS) di Vienna International Centre, Wina, Austria pada Senin, 5 Juni.Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, 7 Juni 2023, para pakar antariksa di kawasan Asia-Pasifik nantinya akan membahas tema "Accelerating Space Economies through Regional Partnership."Alfiano juga menyampaikan bahwa Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2023 pada Februari lalu mengenai Penguasaan Teknologi Antariksa. Regulasi ini memiliki lingkup materi pengaturan penguasaan dan perlindungan teknologi keantariksaan, standar dan prosedur keamanan, keselamatan dalam penguasaan teknologi keantariksaan , serta peran masyarakat dalam penguasaan teknologi keantariksaan.Pertemuan ini diselenggarakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bekerja sama dengan Ministry of Education, Culture, Sports and Technology (MEXT) Jepang dan Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).Sidang Komite UNCOPUOS merupakan forum tertinggi pengambil keputusan hasil laporan Sub-Komite Sains dan Teknologi atau Scientific and Technical Subcommittee (STSC) dan Sub-Komite Hukum atau Legal Subcommittee (LSC). Laporan Komite UNCOPUOS selanjutnya akan disampaikan kepada Sidang Majelis Umum PBB.Dalam sidang Komite UNCOPUOS kali ini, Pemerintah Indonesia juga menyampaikan laporan mengenai rangkaian kegiatan internasional di bidang antariksa.Indonesia juga kembali menyampaikan pandangan mengenai perlunya pengaturan sui generis mengenai Geo-Stationary Orbit (GSO), perlunya kejelasan dan kepastian mengenai definisi dan batasan antara ruang udara dan ruang antariksa, dan mendorong kerja sama internasional dalam mencapai Space2030 Agenda.Secara khusus juga ditekankan perlunya kerja sama teknis di bidang peningkatan sumber daya manusia dalam penggunaan teknologi antariksa bagi keperluan damai, seperti misalnya di bidang kesehatan, telekomunikasi, cuaca dan perubahan iklim.Sidang Sesi ke-66 Komite UNCOPUOS telah berlangsung sejak 31 Mei 2023 dan akan berakhir pada 9 Juni 2023.Baca juga: RI Angkat Keberhasilan Satelit Indonesia dalam Pertemuan Hukum Antariksa di PBB