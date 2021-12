Jurnalis Rombongannya Positif Covid-19, Menlu AS Akhiri Tur Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kuala Lumpur: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengakhiri tur Asia Tenggara setelah seorang jurnalis dalam rombongannya dinyatakan positif Covid-19. Diagnosis positif itu muncul saat Blinken melakukan konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu, 15 Desember 2021.Sebelum ke Malaysia, Antony Blinken telah melakukan kunjungan kenegaraan selama dua hari di Indonesia pada 13-14 Desember. Setelah Malaysia, Antony Blinken seharusnya dijadwalkan mengunjungi Thailand."Keputusan (mengakhiri tur Asia Tenggara) dilakukan dalam upaya memitigasi risiko Covid-19 dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan," ujar juru bicara Kemenlu AS Ned Price, dilansir dari NDTV."Melalui telepon, Blinken telah mengungkapkan penyesalan mendalam kepada Menlu Thailand yang seharusnya beliau temui pada Kamis besok," sambungnya.Kabar kasus positif Covid-19 di rombongan Blinken pertama kali disampaikan jurnalis Channel News Asia via Twitter. Setelah kabar tersebut muncul, Kedutaan AS di Jakarta mengatakan, saat rombongan Blinken tiba di Indonesia, semuanya sudah dites dan hasilnya negatif."Kami mendengar laporan tentang salah satu anggota media rombongan Menlu AS yang dinyatakan positif Covid-19 di Malaysia. Semua anggota media rombongan Menlu AS dinyatakan negatif Covid-19 pada hari Senin setelah tiba di Jakarta," ujar mereka.Ned Price mengonfirmasi bahwa individu terinfeksi Covid-19 itu berstatus negatif saat menjalani tes di Jakarta."Individu yang positif tersebut akan diisolasi, dan kami akan terus taat dan menerapkan pedoman CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS), termasuk dengan protokol pemeriksaan (Covid-19) untuk rombongan keberangkatan lainnya," kata Price.Baca: Seorang Jurnalis AS di Rombongan Antony Blinken Terinfeksi Covid-19