Seorang Jurnalis AS di Rombongan Antony Blinken Terinfeksi Covid-19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Seorang jurnalis Amerika Serikat (AS) yang ikut dalam rombongan Menteri Luar Negeri Antony Blinken dinyatakan positif Covid-19 saat di Malaysia.Sebelumnya, jurnalis tersebut ikut melakukan kunjungan ke Indonesia pada 13-14 Desember."Salah satu wartawan dari rombongan pers Menteri Luar Negeri AS dinyatakan positif Covid-19. Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) baru mengetahui kabar tersebut setelah konferensi pers berakhir," tutur jurnalis Channel News Asia Melissa Goh, Rabu, 15 Desember 2021.Setelah kabar tersebut muncul, Kedutaan AS di Jakarta mengatakan, saat rombongan tiba di Indonesia, semuanya sudah dites dan hasilnya negatif."Kami mendengar laporan tentang salah satu anggota media rombongan Menlu AS yang dinyatakan positif Covid-19 di Malaysia. Semua anggota media rombongan Menlu AS dinyatakan negatif Covid-19 pada hari Senin setelah tiba di Jakarta," ujar mereka.Baca: Menlu AS Antony Blinken Tiba di Indonesia dalam Rangka Kunjungan ke Asia Tenggara Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan orang tersebut terkonfirmasi positif Covid-19 saat tiba di Kuala Lumpur. Ketika individu itu masih di Jakarta, hasil tesnya negatif."Individu yang positif tersebut akan diisolasi, dan kami akan terus taat dan menerapkan pedoman CDC (Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS), termasuk dengan protokol pemeriksaan (Covid-19) untuk rombongan keberangkatan lainnya," kata Price.Sedangkan Kedubes AS di Kuala Lumpur mengatakan, jurnalis tersebut tidak terlibat maupun berpartisipasi dalam kegiatan Menlu Blinken di Negeri Jiran. Seluruh anggota rombongan, termasuk Menlu Blinken, terkonfirmasi negatif Covid-19.