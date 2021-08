Kamala Harris Tegaskan Fokus Utama AS adalah Evakuasi di Afghanistan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris mengatakan, negaranya sedang sangat fokus menjalankan misi evakuasi di Afghanistan . Ia mengatakan saat ini bukan waktunya untuk menganalisis benar tidaknya kebijakan menarik pasukan AS dari Afghanistan."Akan ada banyak waktu untuk menganalisis apa yang telah terjadi dalam konteks penarikan diri dari Afghanistan," kata Harris dilansir dari TRT World, Senin, 23 Agustus 2021."Tetapi saat ini kami secara khusus fokus pada evakuasi warga Amerika, warga Afghanistan yang telah bekerja dengan kami dan warga Afghanistan yang rentan, termasuk perempuan dan anak-anak dan itulah fokus utama kami saat ini," kata Harris.Presiden AS Joe Biden menghadapi kritik di dalam dan luar negeri atas penanganan penarikan pasukan AS dan evakuasi kacau setelah pengambilalihan kilat oleh Taliban.Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong membela AS atas kritikan yang ditujukan ke Washington. Menurut Lee, berkat AS, Afghanistan tidak menjadi basis terorisme.Bagian dari tugas Harris selama perjalanan adalah meyakinkan para pemimpin di Singapura dan Vietnam, bahwa komitmen Washington untuk Asia Tenggara adalah tegas dan tidak sejajar dengan Afghanistan."Hari ini, kami berada di Singapura untuk menekankan bahwa Kamala Harris mengatakan fokus AS pada evakuasi Afghanistan, berjanji akan membuka Laut China Selatan," ujar Harris."Dan menegaskan kembali hubungan kami yang langgeng dengan negara ini dan di kawasan ini, dan untuk memperkuat visi bersama tentang Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," imbuhnya.Harris menegaskan, komitmen Negeri Paman Sam masih sama dalam penegakkan ketertiban internasional berdasarkan aturan, dan kebebasan navigasi, termasuk di Laut China Selatan.(WIL)