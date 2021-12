Menlu Retno: Saatnya ASEAN-AS Implementasikan Kerja Sama di Indo-Pasifik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(WIL)

Jakarta: Amerika Serikat (AS) menegaskan komitmen kuatnya dalam keterlibatan di Indo-Pasifik. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, memiliki visi bersama yang diyakini untuk masa depan masyarakat di Indo-Pasifik, yang tercermin dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific.Menlu Retno Marsudi mengatakan, ada empat prioritas kerja sama dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific."Saatnya bagi ASEAN untuk mengimplementasikan empat kerja sama tersebut bersama dengan mitra eksternalnya secara inklusif," tutur Menlu Retno dalam pernyataan bersama dengan Blinken di Kemenlu, Selasa, 14 Desember 2021.Kerja sama tersebut, kata Menlu Retno, dapat saling menguntungkan dan akan memberikan kontribusi pada pencapaian stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik."Indonesia berharap AS menjadi mitra kerja sama konkret dalam implementasi ASEAN Outlook on the Indo-Pacific," lanjut dia.Dalam kuliah umum di Universitas Indonesia pagi tadi, Blinken memaparkan visi AS mengenai Indo-Pasifik. Ia mengatakan, ini adalah kawasan paling pesat perkembangannya di planet. Perekonomian di Indo-Pasifik mencakup 60 persen ekonomi dunia dan menyumbang dua pertiga pertumbuhan selama 5 tahun terakhir.“Visi kami untuk kawasan ini, berpusat pada lima elemen inti yang dimiliki oleh banyak negara dan masyarakat di Indo-Pasifik,” ujarnya.Elemen tersebut antara lain, memajukan Indo-Pasifik bebas dan terbuka. Kemudian, AS akan menjalin koneksi yang lebih kuat di dalam dan luar kawasan.Negeri Paman Sam juga ingin mendorong kemakmuran yang berbasis luas. Tak hanya itu, mereka juga akan membantu membangun Indo-Pasifik yang lebih tangguh.Dan visi terakhir, AS akan meningkatkan keamanan Indo-Pasifik. Pasalnya, ancaman terus berkembang di kawasan ini, karenanya keamanan menjadi sangat perlu."Untuk melakukannya, kami akan mengandalkan kekuatan terbesar kami: aliansi dan kemitraan kami,” jelasnya.Baca: Kunjungan Blinken ke Indonesia Perkuat Kerja Sama Maritim dan Ekonomi