Populer Internasional: Target Vaksinasi Thailand Hingga Putri Bos Huawei Bebas

Bangkok: Pemerintah Thailand menetapkan target menyuntikkan 1 juta vaksin Covid-19 per hari. Target fenomenal ini menjadi salah satu berita terpopuler di kanal internasional Medcom.id pada Minggu, 26 September 2021.Dua berita terpopuler lainnya adalah seputar tambahan bantuan vaksin Covid-19 dari Amerika Serikat untuk Indonesia serta bebasnya putri bos perusahaan teknologi Huawei, Meng Wanzhou.Berikut selengkapnya:Target 1 juta vaksin per hari di Thailand meliputi pemberian vaksin kepada warga yang menerima dosis pertama, kedua, maupun ketiga atau penguat (booster).Penetapan target terbaru ini didedikasikan kepada Pangeran Mahidol, kakek dari Raja Thailand, atas kontribusinya dalam pengembangan pendidikan medis di Thailand.Dengan total 15 juta dosis vaksin yang akan diterima Thailand akhir bulan ini, dan tambahan 20 juta lainnya bulan depan, pemerintahan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha bertekad mencapai target 1 juta vaksinasi per hari.Apa komentar Menteri Kesehatan Thailand Anutin Charnvirakul atas penetapan target terbaru ini? Cek selengkapnya di sini Amerika Serikat (AS) kembali menambah jumlah dosis vaksin Covid-19 yang akan diberikan ke Indonesia. Kabar ini disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pernyataan virtual kepada awak media dari New York.Komitmen memberikan tambahan vaksin ini disampaikan pejabat tinggi urusan luar negeri AS, Duta Besar Victoria Nulan, kepada Menlu Retno. Selain soal vaksin, kedua tokoh juga membahas beragam hal lainnya seputar pandemi Covid-19.Sudah berapa banyak vaksin Covid-19 yang diberikan AS kepada Indonesia? Cek angkanya di sini Dua warga Kanada yang ditahan Tiongkok atas tuduhan spionase akhirnya dibebaskan dari penjara dan dipulangkan ke negara mereka pada Jumat, 24 September. Pembebasan dilakukan beberapa jam usai eksekutif perusahaan asal Tiongkok Huawei, Meng Wanzhou, menyelesaikan masalah dakwaan kriminal yang menjeratnya lewat sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat.Michael Kovrig dan Michael Spavor ditahan Tiongkok pada Desember 2018, tak lama usai Kanada menahan Meng Wanzhou atas permintaan ekstradisi AS. Banyak negara melabeli penahanan dua warga Kanada tersebut sebagai "penyanderaan politik."Apa detail perjanjian antara Meng dan Pemerintah AS yang berujung pada pembebasan dirinya dan dua warga Kanada? Cek selengkapnya di sini