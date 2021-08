Mendarat di Singapura, Wapres AS Kamala Harris Memulai Tur Asia Tenggara

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Singapura: Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris mendarat di Singapura pada hari ini, Minggu, 22 Agustus 2021. Ketibaan Harris memulai tur Asia Tenggara sang wapres, satu pekan usai tumbangnya Afghanistan ke tangan kelompok Taliban Kunjungan Harris ke Asia Tenggara akan kembali memfokuskan upaya AS dalam melawan pengaruh Tiongkok di kawasan."Wapres akan menegaskan kembali bahwa negara kami memiliki komitmen tak tergoyahkan terhadap kawasan," ucap seorang pejabat senior AS kepada kantor berita AFP.Harris akan memulai kunjungan kerjanya di Singapura pada Senin besok, dan dijadwalkan pergi ke Vietnam satu hari setelahnya. Harris akan menjadi wapres pertama AS yang mengunjungi Vietnam.Selama di Singapura, Harris akan bertemu Presiden dan Perdana Menteri Singapura. Dari sana, ia juga akan mengunjungi Pangkalan Udara Changi untuk menyapa para pelaut AS di atas kapal USS Tulsa.Dalam lawatan kali ini, Harris tidak akan mengunjungi negara asal keluarganya, India.Rencana kunjungan Harris ke Vietnam memicu perbandingan antara penarikan pasukan AS dari Afghanistan akhir pekan kemarin dan Saigon, Vietnam di tahun 1975. Sejumlah pihak menilai rencana evakuasi AS dari Afghanistan mirip dengan yang terjadi di Saigon.Merespons kritik, sejumlah pejabat AS menegaskan bahwa rencana kunjungan Harris sudah dijadwalkan jauh sebelum ketegangan di Afghanistan meningkat.Baca: Trump Sebut Kekacauan di Afghanistan Kegagalan Terbesar dalam Sejarah AS (WIL)