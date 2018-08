AS Kecewa El Salvador Putus Hubungan dengan Taiwan

Salah satu juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan AS sangat kecewa dengan pemutusan hubungan diplomatik antara El Salvador dan Taiwan."Meskipun kami tahu, hak kedaulatan setiap negara untuk menentukan hubungan diplomatiknya, kami sangat kecewa dengan keputusan ini," ujar dia, yang tak ingin disebutkan namanya, dikutip dari Strait Times, Jumat 24 Agustus 2018."Kami sedang meninjau hubungan kami dengan El Salvador terkait keputusan ini," lanjut dia.Hubungan AS dan El Salvador juga sempat menegang karena ancaman Presiden Donald Trump untuk memotong dana bantuan untuk negara-negara yang tak melakukan apa-apa dalam upaya menghentikan anggota geng MS-13 yang menyeberang secara ilegal ke AS.Di samping itu, salah seorang pejabat senior Kemenlu AS juga mengatakan upaya Tiongkok yang menarik mitra-mitra Taiwan ini sangat berbahaya."Tindakan ini tentu merusak stabilitas dan kerangka kerja sama serta pembangunan," katanya.Ia juga menambahkan, AS akan terus mendukung Taiwan yang berusaha memperluas kontribusi untuk mengatasi tantangan global saat ini.Selain El Salvador, pada awal tahun ini, Burkina Faso dan Republik Dominika juga memutus hubungan dengan Taiwan dan beralih menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok.Perang antara Taiwan dan Tiongkok hingga kini masih berlanjut di mana Taiwan bersikeras untuk berpisah dari Negeri Tirai Bambu tersebut dan membuat negara sendiri.Namun, hingga kini Tiongkok tak mau melepaskan Taiwan dengan alasan wilayah tersebut masih di dalam teritorinya.(FJR)