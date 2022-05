Mothers Day Dirayakan Hari Ini, Simak Sejarah dan Bedanya dengan Hari Ibu di Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Sejarah Hari Ibu Internasional

Hari Ibu di Indonesia

(PAT)

Jakarta: Hari Ibu Internasional (Mother's Day) jatuh pada hari ini, Minggu, 8 Mei 2022. Ini merupakan hari istimewa yang diperingati para ibu di Amerika Serikat Hari Ibu atau dikenal dengan istilah Mother's Day ditetapkan sebagai hari libur nasional. Penetapannya dilakukan pemerintah AS pada 1914.Hari Ibu Internasional ini berbeda dengan Hari Ibu di Indonesia. Jika Hari Ibu di Indonesia diperingati setiap 22 Desember, Hari Ibu Internasional diperingati setiap Mei pekan kedua.Baca: Sejarah Hari Ibu 22 Desember, Tak Lepas dari Peran Perempuan Indonesia Bagaimana sejarah dan perbedaan Hari Ibu Internasional dengan Hari Ibu di Indonesia? Simak penjelasannya yang dirangkum Medcom.id:Hari Ibu di AS diciptakan Anna Jarvis pada 1908. Saat itu, Anna memperingati Hari Ibu sebagai momen untuk mengenang kematian ibunya di Grafton, West Virginia.Kemudian, muncul rencana Hari Ibu dijadikan sebagai hari libur nasional. Namun, Kongres Amerika Serikat menolak ide tersebut.Selang tiga tahun, seluruh negara bagian di Amerika Serikat menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur. Hingga akhirnya, Presiden AS Woodrow Wilson menandatangani deklarasi untuk menjadikan Hari Ibu sebagai hari libur nasional pada 1914.Namun, jauh sebelum Hari Ibu resmi ditetapkan, perayaan untuk ibu rupanya sudah menjadi tradisi yang dikenal sejak Yunani Kuno dan Romawi. Dikutip dari History.com, perayaan untuk ibu dimulai sejak diadakannya festival untuk menghormati sosok ibu dewi Rhea dan Cyble.Tetapi, asal mula tradisi perayaan ibu di AS terbentuk dari festival Kristen yang dikenal sebagai Mothering Sunday.Mothering Sunday juga pernah menjadi tradisi utama di Inggris dan negara-negara di sebagian Benua Eropa. Perayaan ini jatuh pada hari Minggu keempat prapaskah.Tradisi Mothering Sunday berubah menjadi hari libur yang lebih sekuler seiring berjalannya waktu. Biasanya, pada momen ini, anak-anak merayakannya dengan memberi ibu mereka bunga dan penghargaan lainnya.Tradisi ini akhirnya perlahan pudar. Hingga akhirnya, beberapa negara Eropa atau negara barat lainnya mengikuti perayaan Hari Ibu di AS pada 1930-an dan 1940-an.Berbeda dengan Hari Ibu Internasional, Hari Ibu Indonesia diperingati setiap 22 Desember. Hari Ibu di Tanah Air tidak ditetapkan sebagai libur nasional.Tanggal ini diresmikan Presiden Soekarno di bawah bawah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959, pada ulang tahun ke-25 Kongres Perempuan Indonesia 1928.Hari Ibu oleh bangsa Indonesia diperingati tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu. Melainkan juga jasa perempuan secara menyeluruh, baik sebagai ibu, istri, warga negara, warga masyarakat, sebagai abdi Tuhan Yang Maha Esa, dan pejuang kemerdekaan.Peringatan Hari Ibu bertujuan untuk senantiasa mengingatkan seluruh rakyat Tanah Air terutama generasi muda akan makna Hari Ibu sebagai hari kebangkitan dan persatuan. Serta juga kesatuan perjuangan kaum perempuan yang tidak bisa terpisahkan dari kebangkitan perjuangan nasional.