Trump Siap Bentuk Kesepakatan Baru dengan Iran

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dikabarkan masih membuka celah untuk membentuk perundingan baru guna menghapus nuklir Iran."Kita lihat apa yang akan terjadi. Namun kita siap untuk mengupayakan kesepakatan baru yang lebih baik dan bukan kesepakatan yang dibuat pemerintah sebelumnya," kata Trump, dikutip dari AFP, Rabu 25 Juli 2018.Sebelum Trump mengeluarkan pernyataan ini, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif mengatakan bahwa negaranya tak takut dengan ancaman Trump.Trump memang sempat mengeluarkan ancaman bahwa Iran akan menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika Teheran terus mengancam Washington.Saling kecam antara Iran dan pemerintahan Trump menyusul rencana AS menerapkan kembali sanksi terhadap Iran sebagai pembalasan terhadap upaya negara itu untuk mengembangkan teknologi nuklir.Hal tersebut dapat menyebabkan ekspor minyak Iran turun sebanyak sepertiga pada akhir 2018.Merespons penarikan mundur AS dari Kesepakatan Nuklir, Presiden Iran Hassan Rouhani menegaskan Iran tidak akan takut oleh ancaman. Menurutnya, ancaman dari AS hanya akan membuat Iran semakin solid.Rouhani mengakui penarikan mundur AS dari Kesepakatan Nuklir akan membuat Iran mengalami beberapa kerugian. Namun ia berjanji Iran akan mendapatkan lebih banyak keuntungan di masa mendatang.(FJR)