Trump Prediksi Pertemuan AS dengan Iran Segera Terwujud

Presiden Donald Trump memprediksi pertemuan antara Amerika Serikat (AS) dengan Iran dapat segera terlaksana, meski sejauh ini Teheran relatif diam terhadap undangan langsung dari orang nomor satu Negeri Paman Sam.Senin kemarin, Trump mengaku bersedia bertemu pemimpin tertinggi Iran tanpa syarat apapun.Baca: Trump Bersedia Bertemu Presiden Iran "Saya punya firasat mereka akan berbicara dengan kita dalam waktu dekat," ujar Trump kepada para pendukungnya di Tampa, Florida, seperti dilansir dari kantor berita AFP.Dalam acara tersebut, Trump kembali mengungkit mengenai "betapa buruknya" perjanjian nuklir "sepihak" Iran yang disepakati pada 2015. "Perjanjian itu sangat mengerikan," tutur dia.AS berencana menjatuhkan kembali sanksi ekonomi kepada Iran mulai dari 6 Agustus mendatang. Langkah itu dilakukan usai AS menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 bertajuk Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA.Sementara itu, sejumlah tokoh publik Iran mengaku tidak dapat membayangkan jika negaranya harus bernegosiasi lagi dengan Washington."Mengingat sejumlah pernyataan (Trump) kepada Iran, rasanya wacana bernegosiasi itu tidak terbayangkan. Itu akan menjadi sesuatu yang memalukan," ungkap Ali Motahari, wakil ketua DPR Iran.Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli menyebut, "Amerika tidak dapat dipercaya setelah secara sepihak menarik diri dari perjanjian nuklir."(WIL)