Korban Tewas Badai Florence Jadi Lima Orang

Korban tewas imbas Badai Florence di Amerika Serikat bertambah menjadi lima orang, termasuk di antaranya adalah seorang ibu dan anak balita di North Carolina, Jumat 14 September 2018 waktu setempat.Setelah mendarat di North Carolina sebagai badai Kategori 1, Florence kembali turun status menjadi badai tropis pada Jumat petang. Badai ini terus bergerak ke South Carolina pada malam hari.Dua orang di Wilmington, North Carolina, tewas setelah rumah mereka tertimpa pohon tumbang."Kepolisian Wilmington (WPD) mengonfirmasi dua kematian permata akibat Florence. Dua orang ini adalah seorang ibu dan anak balita yang rumahnya tertimpa pohon," tulis polisi di laman Twitter, seperti dikutip dari kantor berita CNN."Ayah dari keluarga itu dilarikan ke (Pusat Medis New Hanover Regional) akibat luka-laku," lanjutnya.Di kota Hampstead, petugas mendapat panggilan darurat mengenai orang yang mengalami serangan jantung pada Jumat pagi. Petugas kesulitan mencapai rumah orang yang dimaksud karena terhalang pepohonan tumbang. Saat berhasil masuk ke rumah, orang tersebut sudah meninggal dunia.Korban tewas keempat adalah seorang pria yang diketahui sedang mengoperasikan sebuah generator listrik. Kabar disampaikan Gubernur North Carolina Roy Cooper.Sementara satu korban lainnya adalah seorang pria yang hendak memeriksakan kondisi anjingnya di luar rumah. Keluarga korban menilai kematian korban terkait dengan embusan angin kencang di tengah Badai Florence.Florence yang membawa angin kencang dan hujan deras membuat ruas jalan beberapa kota seperti sungai deras. Sepasang ikan lumba-lumba terlihat berenang di tengah banjir dekat Wilmington.Presiden AS Donald Trump sibuk me-retweet perkembangan terbaru yang disampaikan otoritas Pesisir Timur AS. Ia juga menuliskan beberapa tips mengenai cara menghadapi badai.(WIL)