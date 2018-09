Lumba-Lumba Muncul di Tengah Banjir Imbas Badai Florence

Dua ekor ikan lumba-lumba terlihat berenang di tengah banjir deras yang diakibatkan Badai Florence di area dekat Wilmington, North Carolina, Amerika Serikat, Jumat 14 September 2018 pagi waktu setempat.Video dari media WWAY TV memperlihatkan sepasang lumba-lumba berenang melawan arus deras di sekitar bangunan wilayah pesisir North Carolina.Florence, yang sudah diturunkan menjadi kategori badai tropis, memicu gelombang tinggi setinggi 3,5 meter saat mendarat di Wilmington pada Jumat pagi.Baca: Badai Florence Tewaskan Tiga Orang di Pesisir Timur AS Kecepatan tiupan angin Florence mencapai 155 kilometer per jam. Badai ini merusak sejumlah bangunan, membuat ribuan orang terperangkap dan membanjiri banyak wilayah permukiman di sepanjang pesisir North dan South Carolina.Sementara itu, kantor berita BBC melaporkan lebih dari 20 ribu warga berlindung di beberapa tempat pengungsian di North Carolina.Di Jacksonville, North Carolina, petugas gabungan menyelamatkan lebih dari 60 orang di sebuah hotel yang roboh terkena dampak Florence.Beberapa wilayah di New Bern di North Carolina, yang memiliki total populasi 30 ribu orang, dilaporkan terendam banjir dengan ketinggian tiga meter.Sedikitnya 200 keluarga di kota tersebut telah berhasil diselamatkan petugas gabungan.(WIL)