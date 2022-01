Unjuk Kekuatan, AS Kirim Kapal Selam Terkuat dan Bawa 20 Rudal Balistik ke Guam

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(REN)

Washington: Amerika Serikat (AS) mengirimkan kapal selam terkuat angkatan laut mereka, USS Nevada, ke Guam. Kapal yang berangkat akhir pekan lalu itu membawa 20 rudal balistik."Kunjungan ke pelabuhan dilakukan untuk memperkuat kerja sama antara AS dan sekutu di kawasan. Untuk menunjukkan kemampuan, fleksibilitas, kesiapan, dan komitmen berkelanjutan AS atas keamanan dan stabilitas di kawasan Indo-Pasifik," kata Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan dilansir dari CNN, Senin, 17 Januari 2022.Ini merupakan kunjungan kapal selam pembawa rudal balistik pertama sejak 2016 dan yang kedua sejak 1980.Pergerakan 14 kapal selam ini biasanya sangat dirahasiakan. Namun, ahli menilai pengiriman sengaja diumumkan sebagai pernyataan tegas AS di tengah ketegangan kawasan.Menilik beberapa waktu ke belakang, AS bersitegang dengan Tiongkok soal status Taiwan. Negeri Paman Sam juga memprotes uji coba rudal Korea Utara, bahkan memberi sanksi pada mereka."(Pengerahan kapal ini) mengirimkan pesan, baik disengaja atau tidak bahwa: kami bisa menempatkan hulu ledak nuklir di depan pintu kalian dan tanpa sepengetahuan kalian dan kalian tak bisa berbuat apa-apa," kata analis di Center for a New American Security, Thomas Shugart.Data analisis menunjukkan, USS Nevada memiliki kemampuan dibandingkan dengan armada Tiongkok. Langkah ini juga tentu untuk menunjukkan kekuatan AS kepada Negeri Tirai Bambu itu.Baca: Menlu AS Sebut Korut Lagi Cari Perhatian dengan Peluncuran Rudal