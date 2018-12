10 Momen Penting George HW Bush

George HW Bush, presiden ke-41 Amerika Serikat, meninggal dunia di usia 94 tahun pada 30 November. Berikut 10 tanggal penting dalam hidup Bush, seperti yang sudah dirangkum kantor berita AFP, Sabtu 1 Desember 2018.George Herbert Walker Bush lahir di Milton, Massachusetts.Bush mendaftar di Angkatan Laut AS di ulang tahunnya yang ke-18. Menjadi pilot termuda, ia telah menjalankan 58 misi dalam pesawat bomber semasa Perang Dunia II. Dia pernah ditembak jatuh di Samudra Pasifik dan diselamatkan dari tengah laut.Setelah keluar dari AL AS, Bush menikahi Barbara Pierce. Mereka memiliki enam anak: George Walker, Robin (meninggal di usia empat), John (dikenal sebagai Jeb), Neil, Marvin dan Dorothy.Bush beserta rekannya turut mendirikan perusahaan Zapata Petroleum di Texas.Menjadi anggota dewan perwakilan rakyat dari Partai Republik mewakili Texas selama dua periode.Menjadi Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.Menjadi kepala Agensi Intelijen Pusat (CIA).Menjadi Wakil Presiden AS di bawah Presiden Ronald Reagan, yang pernah dihadapinya dalam nominasi capres Republik pada 1980.Menjadi Presiden AS. Pada Agustus 1990, Bush memimpin koalisi internasional untuk melawan invasi Saddam Hussein di Kuwait, dan berhasil membebaskan negara tersebut lewat Operation Desert Storm pada Februari 1991.Bush gagal melanjutkan kepemimpinan sebagai presiden untuk kali kedua usai kalah dari politikus Partai Demokrat, Bill Clinton.(WIL)