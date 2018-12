Peti Jenazah Bush Tiba di Capitol Hill

Peti berisi jenazah mantan Presiden Amerika Serikat (AS), George HW Bush tiba di Washington untuk disemayamkan di Capitol Hill, selama tiga hari, terhitung sejak Senin 3 Desember 2018.Peti berlapis bendera AS tersebut tiba di ruang Rotunda kemarin sore, waktu setempat. Para anggota kabinet Bush menyambut dengan tanda hormat, yaitu meletakkan tangan di dada.Dikutip dari AFP, Selasa 4 Desember 2018, pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnel membuka prosesi penghormatan dengan menyebut Bush sebagai pelayan masyarakat yang rendah hati dan pemimpin yang memiliki prinsip."Ia membawa kita, rakyat Amerika, untuk terbang lebih tinggi. Dia melakukan itu dengan kebaikan dan kesederhanaan yang ia miliki," ucap McConnel.Usai acara penghormatan selesai, para warga mulai mengantre di Capitol Hill untuk memberikan penghormatan terakhir. Banyak warga yang membawa bunga untuk ditaruh di samping peti jenazah.Di usia senja, Bush senior keluar masuk rumah sakit atas berbagai keluhan, termasuk penyakit Parkinson. April lalu, Bush senior dirawat atas infeksi darah.Pada Juli 2015, dia dibawa ke rumah sakit setelah menderita retak tulang di bagian leher. Setelah insiden Juli 2015 itu, enam bulan kemudian dia dibawa ke rumah sakit Houston Methodist setelah mengeluhkan kesulitan bernapas.Sebelumnya pula pada 2012, Bush juga dirawat akibat batuk yang terkait bronkitis. Dia sempat menghabiskan waktu di rumah sakit hingga akhirnya diperbolehkan pulang pada awal 2013.Bush senior meninggal dunia di usia 94 tahun di rumahnya di Texas pada Jumat 30 November. Ia merupakan presiden ke-41 AS yang memimpin Negeri Paman Sam melewati Perang Dingin.(DRI)