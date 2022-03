Tampil Bugar di Usia 39, Ini Olahraga Rutin Bunga Citra Lestari

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Bunga Citra Lestari rutin pilates. Instagram @bclsinclair

(SYN)

Jakarta: Aktris Bunga Citra Lestari baru saja berulang tahun ke-39 pada 22 Maret 2022. Tubuhnya terlihat bugar dan sehat Bunga Citra Lestari mengucapkan terima kasih atas berbagai bingkisan yang diterima di hari ulang tahunnya, seperti bunga, hadiah, dan kue."Thank you teman2 for this beautiful flowers, gifts and cakes for my birthday.. Terima kasih juga untuk doanya.. I love you.." ucap Bunga Citra Lestari melalui akun bclsinclair, Rabu, 23 Maret 2022.Baca: Reza Artamevia Pernah Iri dengan Bunga Citra Lestari Gara-Gara Hal Ini Dilansir dari Media Indonesia, Bunga Citra Lestari mengaku bahwa olahraga adalah prioritasnya. Ibu satu anak ini mengaku terinspirasi dari mendiang suaminya, Ashraf Sinclair."Dia bahkan punya gym sendiri karena dia suka olahraga banget. Dan memang seharusnya begitu kalau kita ingin sehat apalagi aktivitas seperti saya yang sangat membutuhkan stamina yang baik," ucap Bunga Citra Lestari.Pelantun lagu Cinta Sejati ini mengaku senang berolahraga lari dan pilates. Bunga Citra Lestari juga beberapa kali mengunggah potret berenang."Karena olahraga itu untungnya banyak, fisik dan pikiran kita juga sehat," terang dia.