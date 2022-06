Marcel Chandrawinata Dikaruniai Anak Pertama, Namanya Mirip Putra Pangeran Harry

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Kabar bahagia datang dari pasangan Marcel Chandrawinata dan Deasy Priscilla. Pasangan yang menikah pada tahun 2017 itu baru saja dikaruniai anak pertama.Deasy Priscilla melahirkan putra pertamanya pada Rabu, 1 Juni 2022. Kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki itu disampaikan Marcel melalui akun Instagramnya."GOD is GOOD!! Welcome to this world !! Telah lahir putra pertama kami, jagoan kami, our Baby Boy. Rabu, 1 Juni 2022," tulis Marcel.Marcel juga mengumumkan nama lengkap anaknya yaitu, Archibald Noah Chandrawinata. Anak pertama Marcel punya panggilan Archie, yang mirip dengan nama putra Pangeran Harry dan Meghan Markle."Yang artinya sang pemberani dengan pendirian teguh dan selalu cinta damai. Hadir di tengah kehidupan kami berdua dan akan selalu menjadi cahaya dalam hidup kami," tulis Marcel menjelaskan makna nama anaknya.Unggahan Marcel pun mendapat komentar dari warganet dan sejumlah artis. Mereka ikut bahagia dan mendoakan kehadiran Archie membuat kehidupan Marcel dan Deasy semakin berbahagia."We are madly in love with you Archie. Thank you sudah pilih papa mama buat jadi orang tua mu ya Archie," tutup Marcel.