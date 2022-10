Suvenir Menggemaskan Pernikahan Gong Hyo Jin dan Kevin Oh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Gong Hyu Jin dan Kevin Oh telah melangsungkan pernikahan di New York pada Selasa, 11 Oktober 2022 secara tertutup dan hanya dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat.Gong Hyu Jin dan Kevin Oh pertama kali mengumumkan hubungan keduanya ke publik pada April lalu. Keduanya menjalin asmara setelah bertemu pertama kali pada 2020 silam hingga mulai menjalin kedekatan yang serius.Walau pesta pernikahannya menjadi sorotan, publik dan para penggemar belum melihat potret Gong Hyo Jin mengenakan gaun pengantinnya.Gong Hyo Jin juga hanya membagikan sedikit detail pernikahannya seperti cincin hingga dekorasi cantik di meja para tamu.Selain itu, istri Kevin Oh itu menunjukkan isi souvenir pernikahan yang diberikan pada para tamu. Keduanya memilih memberikan satu kotak permen untuk para tamu yang dibuat khusus.Dari unggahan akun Instagram, Gong Hyu Jin tampak memperlihatkan satu kotak berisi 54 permen yang terdiri dari 6 warna berbeda.Sementara itu, setelah resmi menikah, Gong Hyo Jin dan Kevin Oh mengunggah momen kebersamaan keduanya.Salah satunya saat Gong Hyo Jin mengunggah potret sang suami dan menuliskannya sebagai ‘My Angel’.Sontak saja, aksi manis ini menuai berbagai komentar dari warganet."Bucinnn sekaliii eonni satu ini," tulis @ray***."Yuhuuu diposting foto suami, bahagia selalu eonnie," tulis @ari***."Aku juga pengen oneday pamer swami ahahahah you are so sweet eonni," tulis @fan***.