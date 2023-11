25+ Kata Bijak Drama Korea Tentang Cinta dan Kehidupan

Baca juga: Misi Balas Dendam Nam Joo Hyuk kepada Pembunuh Ibunya di Vigilante

Kata-kata Bijak Drama Korea Tentang Kehidupan



Kata-kata Bijak Drama Korea Tentang Cinta

Serial drama Korea kerap menggunakan dialog dengan kata-kata yang bijak. Simak daftarnya di bawah ini.Selain dari alur cerita dan pemainnya, penggunaan dialog yang menarik dan membekas di hati penonton menjadi salah satu daya tarik serial drama Korea (drakor). Oleh karena itu, tidak heran kalau kamu kerap menemukan kata-kata bijak yang dikutip berasal dari drakor.Kata-kata bijak itu biasanya tampil sebagai amanat yang ingin disampaikan kepada penonton. Mulai dari kisah cinta hingga perjalanan hidup yang berat.1. "Tidak ada yang lebih menarik dibandingan dengan lawan yang tidak tahu bahwa mereka kalah." (Vicenzo, 2021)2. “Meskipun tidak punya uang, paling tidak kau punya harga diri. Jangan menjadi orang yang tidak memiliki martabat dan selalu diinjak-injak.” (The King 2 Hearts, 2012)3. “Sekolah bukan hanya tempat untuk masuk universitas, sekolah adalah tempat untuk membuat seseorang lebih dewasa." (School 2013, 2012)3. “Sejujurnya, apa yang ingin kau lakukan dan bisa kau lakukan itu berbeda. Siapapun yang menyadarinya lebih dulu, akan berhasil di bidangnya.” (Fight For My Way, 2017)4. “Mungkin kita akan terpuruk dan jatuh lagi. Namun, meskipun itu terjadi, jangan pernah menyerah." (The Heirs, 2013)5. “Jika kau tahu kalau ini akan menjadi sulit, entah kau akan menyerah atau tidak, bukankah lebih baik kalau kau melakukan sesuatu yang kau suka?“ (Welcome to Waikiki 2, 2019)6. “Ketika kamu mengalami kesulitan daripada mengatakan 'Kill Me' bilang saja 'Heal Me'.” (Kill Me, Heal Me, 2015)7. "Hiduplah seolah-olah setiap hari adalah hari terakhirmu. Maka Kamu akan menghargai setiap waktu yang tersisa dalam hidup." (49 Days, 2011)8. "Jangan terlalu lama menyalahkan dirimu tapi jangan lupakan apa yang telah terjadi. Dengan begitu, kamu bisa membalas kebaikannya. Tak ada gunanya menyesal, Tidak ada gunanya menangisi yang sudah terjadi.” (While Were You Sleeping, 2017)9. ”Jangan mencoba terlalu keras untuk menyembunyikan perasaanmu yang sebenarnya dengan senyuman. Menipu hati dan hidup seperti itu, bukankah itu sangat menyakitkan?” (The Moon That Embraces the Sun, 2012)10. "Kadang kau bosan terhadap sesuatu dan tampaknya murahan bahkan hingga kau tak mau menatapnya. Tapi di dunia yang bisa melindungiku hanya orang-orangku. Dia adalah keluarga.” (Reply 1988, 2015)11. “Seringkali orang lain lebih baik dari saudara sendiri.” (Record of Youth, 2020)12. “Ada sebutan janda dan duda. Tapi tidak ada sebutan untuk orang tua ketika anaknya meninggal. Karena tidak ada yang mampu menggambarkan penderitaan itu.” (Hi Bye, Mama!, 2020)13. “Menyesal adalah sadar kau punya pilihan, tetapi kau malah memilih pilihan yang salah.” (Brilliant Legacy, 2009)14. "Kamu yang pertama dan terakhir, karena aku memilih jalan seperti ini." (Guardian: The Lonely and Great God, 2016)15. "Mencintai seseorang sangatlah menyakitkan. Meskipun begitu, aku tidak bisa berhenti kembali kepadamu." (Full House, 2004)16. "Nenek mengatakan alasan orang memiliki dua lengan adalah untuk memeluk orang yang mereka cintai." (49 Days, 2011)17. "Sejak aku bertemu denganmu pintu hatiku yang tertutup kini terbuka lagi." (Boys Over Flower, 2009)18. "Apakah aku harus meminta maaf atau menyatakan cinta padamu?" (Descendants of the Sun, 2016)19. "Takdir akan diputuskan oleh pilihan apa yang kau buat, bukan secara kebetulan." (Suits, 2018)20. "Apakah kau tau betapa sedihnya aku hari ini? Dan betapa kau rindunya aku hari ini?" (Lie To Me, 2011)21. "Orang yang kau sukai mengkhianatimu dan melukaimu, maka kau jangan menyesal dan sakit hati." (The Innocent Man, 2012)22. "Aku tidak berharap kau menyukaiku, aku hanya berharap kau tidak membenciku." (Fashion King, 2012)23. "Bukan berarti aku tidak suka bergandengan tangan. Aku hanya tidak suka saat aku harus melepaskannya lagi. Perasaan hangat itu menghilang dan ini membuatku merasa menjadi satu-satunya orang yang ditinggalkan di dunia ini." (Her Private Life, 2019)24. "Entah apa aku boleh senang. Hati manusia memang jahat sekali." (Hospital Playlist, 2020)25. "Jika kita bertemu rintangan, yang harus kita lakukan adalah melintasinya. Rintangan itu akan berubah menjadi jembatan." (Dream High, 2011)26. "Semua orang mengalami saat-saat menyedihkan, tapi semuanya akan berlalu. Jika kau bisa bertahan sedikit lagi, semuanya akan berlalu. Percayalah, ini sungguh akan berlalu." (Healer, 2014)27. "Jika menghindari hal yang membuat takut, kebenaran akan tersembunyi di balik kebohongan. Karena itulah menyembunyikan kebenaran, seseorang akan selamanya merasa takut." (Judge vs. Judge, 2017)