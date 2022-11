Aurel Hermansyah Kena Body Shaming oleh Netizen, Ashanty Ngamuk

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Aurel Hermansyah baru saja memposting foto dalam Instagram miliknya. Ia menampilkan beberapa potongan komentar dari netizen mengenai tubuhnya yang belum kembali setelah melahirkan.Tidak ada kata-kata yang dituliskan dalam postingan itu. Aurel hanya menambahkan emoticon tersenyum dalam unggahan itu. Postingan tersebut langsung mendapatkan komentar dukungan dari sang suami, Atta Halilintar."Semangat sayang beautiful mom," kata Atta Halilintar.Ashanty terlihat sangat marah dengan apa yang sudah diucapkan netizen kepada anaknya tersebut."Jangan dibaca-baca kakakkkkk kamu ibu dan istri yang hebat, titik," tulis Ashanty disertai emoticon marah.Fairuz A Rafiq juga pasang badan untuk Aurel Hermansyah."Hai orang-orang yang beriman! Jauhilah prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang." Sebagaimana yang tertulis pada ayat tersebut, larangan ghibah terlihat jelas pada kalimat "Janganlah sebagian kamu menggunjingkan sebagian yang lain". Lebih lanjut dijelaskan, ghibah ibarat memakan daging saudara sendiri yang telah mati," jelas Fairuz A Rafiq.Dita Soedarjo mengatakan pergi berdua dengan suami saat sudah menikah adalah hal yang sangat penting. Dia juga memuji wajah Aurel yang cantik."Bagus dong masih sering pergi ber 2 ! Honeymoon phase harus forever and your body itu masih bagusss! Enjoy it and embrace it! Muka kamu cantik banget and ga bosenin jadi amannn!! Untuk kurusin mah bisa anytimee kalo udah selsai making babiesss!" tulis Dita Soedarjo."Make moree dear and enjoy motherhood! Its a lovely timeee!! And you are glowing ! And inner beautynya selalu juga ada and pinterr! Body size ntar jg turun once baby season is over and yang penting your hubby loves ittt so dont worry soal bullies! Keep shining and stay lovely and you are stil so gorgeous! Ga bosenin !" tutur Dita Soedarjo.