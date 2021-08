Luna Maya Berniat Pensiun Jadi Artis saat Tersandung Kasus Video Syur

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Luna Maya mengenang momen ketika kariernya di dunia hiburan berada di titik nadir. Bersama Ariel, kekasihnya kala itu, Luna harus berurusan dengan polisi karena video syur mereka tersebar.Tak hanya dijerat persoalan hukum, karier Luna di dunia keartisan seketika ambruk. Padahal, karier Luna dan Ariel bersama Peterpan kala itu sedang berada di puncak.Hampir seluruh produk dan perusahaan yang menjadikan Luna sebagai duta menarik keputusan mereka. Sementara tidak ada acara maupun produk berani mempertaruhkan citra mereka dengan memberikan pekerjaan kepada Luna. Aktris 37 tahun itu pun merasa kariernya di dunia hiburan sudah habis."Semuanya begitu lancar dan mudah sampai hal-hal terjadi padaku. That event actually, menyadarkanku juga bahwa... Kemarin itu gue sudah bersyukur banget. Everything is so smooth dan effortless terus bisa menghilang dalam sehari," kata Luna Maya saat berbincang dengan Marshanda di Youtube."Awalnya berpikir kayak ya sudahlah, ini selesailah. Gue enggak mau kerja kayak gini lagi. I think I need to find something new job," lanjutnya.Luna akhirnya memutuskan banting setir dari dunia keartisan. Dia memilih berjualan tas branded selama hampir setahun. Hebatnya, Luna mampu membeli mobil mewah dari keuntungan berjualan tas kala itu."Kan enggak ada kerjaan buat gue. Semua orang bye. Oh ya sudah gue move on deh, coba cari kerjaan lain deh. Jadi pedagang gue, hampir setahun itu. Tapi dari dagang itu gue bisa beli mobil Lexus waktu itu," kenang Luna.Kini Luna berhasil melewati masa-masa sulit dalam kariernya itu. Dia kemudian menapaki jalan lagi di dunia keartisan dengan membintangi film. Salah satu film paling berkesan tentu penampilan Luna di film Suzzanna: Bernapas dalam Kubur.Luna juga melebarkan sayapnya di sejumlah bidang bisnis. Yang terbaru, dia mendirikan perusahaan digital yang bergerak di bidang konten kreator.(ELG)