Resmi Menikah di Bali, Pernikahan Mikha Tambayong dan Deva Mahenra Banjir Ucapan Selamat dari Rekan Artis

Jakarta: Kabar bahagia datang dari sepasang kekasih Mikha Tambayong dan Deva Mahenra yang resmi mengganti statusnya menjadi suami istri.Mikha Tambayong resmi dipersunting Deva Mahenra di The Ritz-Carlton Bali pada Sabtu, 28 Januari 2023. Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh keduanya di Instagram masing-masing.Dalam foto yang diunggah, Mikha dan Deva tampak berdiri di altar pernikahan mengenakan pakaian berwarna putih. Ada yang menarik dalam unggahan tersebut, dimana Mikha juga menyelipkan foto pernikahan kedua orang tuanya di akhir unggahan dimana busana yang dipakai Mikha dalam pernikahannya adalah busana yang dipakai oleh Ibunya ketika menikah dulu.“28.01.2023. Married my best friend in my Mother’s dress. What a dream,” tulis Mikha dalam akun Instagram pribadinya @miktambayong.Dalam unggahan lain, Mikha dan Deva juga tampak mengenakan pakaian pengantin modern adat Sulawesi berwarna biru tosca. Raut bahagia terpancar dari wajah keduanya. Pakaian pengantin modern adat Sulawesi dipilih karena Sulawesi adalah tanah kelahiran Deva Mahenra.“Pengantin Sulawesi,” tulis Mikha.Sementara itu, akun Deva Mahenra juga menulis kalimat romantis usai resmi menikah."Mari berkenalan setiap saat. Selamanya," tulis @devamahenra.Melihat unggahan keduanya yang tampak bahagia, ucapan selamat dan doa dari rekan selebriti pun membanjiri kolom komentar unggahan Mikha dan Deva.“Selamat Mikha dan @devamahenra bahagiaaa selamanya,” tulis @indahpermatas“I’m so happy for you both @miktambayong @devamahenra,” tulis @ayushita“AAAAAA SAYANG CONGRATSSS!,” tulis @prillylatuconsina96“Kitty sayangkuuu selamat menempuh hidup baru yahh,” tulis @chelseaoliviaa“Mikhaa congratsss,” tulis @shireensungkar“Congrats Mikha. Wishing you a wishing you a lifetime of happiness and growth with @devamahenra,” tulis @ralineshah“Waaaaa congrats,” tulis @gadiiing