Reza Arap Baru Tahu Nikmatnya Jadi Juri Ajang Pencarian Bakat

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Musisi Reza Arap menjelaskan alasannya mau menerima tawaran menjadi juri ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent. Meski awalnya bersikap skeptis, personel Weird Genius ini menikmati perannya sebagai juri.Arap awalnya sempat bingung ketika ditawari menjadi juri ajang pencarian bakat. Dia merasa menjadi juri bakal membosankan. Namun, dugaan dia salah."Gue benar-benar penasaran syuting kayak gini tuh fun enggak sihh, atau sesuai sama imajinasi gue sebelumnya yang menyebalkan atau capek banget atau apa. Tapi ternyata sangat happy gue di sini. Ini gue enggak bohong," kata Reza Arap di Jakarta.Selain Reza Arap, Indonesia's Got Talent menghadirkan juri lain seperti Denny Sumargo, Rossa, dan Ivan Gunawan. Masih Ariel Noah, Raline Shah hingga Armand Maulana. Sedari awal, Arap menegaskan tidak mau melihat peserta yang 'menjual' kesedihan'."Di satu sisi gue itu baperan karena gue enggak tegaan tapi kalau lagi jadi juri gitu gue enggak mikirin perasaan atau masa depan mereka gitu kayaknya ya. Kalau memang enggak ya enggak aja. Kalau buat gue bosen ya gue pencet aja," ucapnya.Bisa melihat talenta lain yang ada di Indonesia ternyata membuka mata Arap mengenai potensi pekerja kreatif di Indonesia. Dari peserta audisi, Arap bahkan sudah melirik mereka untuk nanti diajak kerjasama."Ada beberapa bahkan yang sudah di mata gue kayak, oke gue mau pakai dia untuk di video apa, untuk video klip gue, lagu atau segala macam," katanya.Indonesia’s Got Talent bakal tayang di RCTI pada 8 Agustus 2022 setiap hari Senin dan Selasa pukul 21.30 WIB. Tidak hanya fokus mencari penyanyi, Indonesia’s Got Talent juga menampilkan talenta lain seperti menari, memainkan alat musik, dance, magician dan lain-lain."Indonesia's Got Talent menjadi panggung tempat semua talenta terbaik Indonesia menampilkan aksi memukaunya di hadapan juri-juri hebat. Juri-juri yang berasal dari ranah entertainment yang berbeda-beda ini akan memberikan pandangan yang beragam dari talenta-talenta yang tampil," kata Fabian Dharmawan selaku VP Head Of Production Operation Division RCTI.Hadirnya Indonesia’s Got Talent diharapkan memberikan kesempatan bagi masyarakat Tanah Air untuk mengembangkan talenta yang dimiliki. Selain itu juga Indonesia’s Got Talent merupakan ajang untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi lagi dalam karier hiburan."Got Talent adalah pertunjukan tanpa batasan usia, tanpa batasan talenta, tanpa batasan budaya, ras bahkan melintasi batas negara. Sebuah kebhinekaan talenta dalam satu panggung inspirasi. Sejak diluncurkan pada 2006, acara ini telah memecahkan rekor penonton sebanyak 1 milyar di seluruh dunia. Pemegang Rekor World Guinness untuk kategori format Reality Talent Search paling sukses yang telah dibuat di 69 wilayah secara global dan terus berkembang," tutup Victor Ariesza selaku Co Managing Director Fremantle.