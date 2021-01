Chef Juna Unggah Foto Infus, Tertulis DAMNCOVID19

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Juna Rorimpandey alias Chef Juna mengunggah sebuah foto di Instagram-nya yang menarik perhatian netizen (warganet). Foto tersebut memperlihatkan tangan yang sedang diinfus.Foto itu diunggah bersamaan dengan foto dirinya bersama sang kekasih, Citra Anidya. Ia menyatakan tidak bisa ikut merayakan ulang tahun kekasihnya.Ucapan ulang tahun dari jarak jauh pun dilakukannya. Selain ucapan selamat untuk bertambahnya usia pujiaan hatinya, Chef Juna juga mengungkapkan permintaan maaf."Happy belated Birthday, Citra Anidya. Deeply sorry we can't be together (Selamat ulang tahun yang terlambat, maaf yang terdalam kita tak bisa bersama)," tulis Juna di Instagram Story-nya.Di bagian pojok kanan atas foto tersebut, ia menyematkan foto berukuran lebih kecil, memperlihatkan tangan yang sedang diinfus. "#DAMNCOVID19," tulisnya."I'll get out fast, I promise. Miss You (saya akan keluar secepatnya. Saya berjanji)," tambahnya.Kemudian, Citra Anidya membalas unggahan Juna. Ia menyatakan rindu dan akan ingat terhadap janji yang diutarakan Juna tersebut."I'll keep your promise (saya pegang janjimu)! Cepet pulang ya sayang. I just miss you (aku kangen kamu)," balas Citra.Unggahan Juna juga diiringi ucapan dari teman-temannya yang berhadap kesembuhan segera menyertai Juna. Dua di antaranya, ucapan dari Chef Arnold dan Chef Suryantana.(ASA)