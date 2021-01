Agnez Mo Tulis Kalimat Cinta, Buat Ariel Noah?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Agnez Mo dan Ariel Noah belakangan ini santer dikabarkan punya hubungan spesial. Akibatnya, semua yang diunggah dan diucapkan Agnez selalu dikaitkan dengan Ariel. Begitu juga sebaliknya.Seperti ketika Agnez mengunggah swafoto wajahnya dari dekat belum lama ini. Agnez menuliskan kalimat tentang seseorang yang selalu membuatnya tersenyum."You... yes you. I love the way you make me smile like no one can," tulis Agnez Mo.Unggahan Agnez itu pun sukses memancing komentar para warganet. Bahkan, musisi Melly Goeslaw turut meledek Agnez dengan menuliskan lirik lagu milik Noah, Separuh Aku."Suara hati ini memanggil namamu," tulis Melly Goeslaw.Kabar kedekatan Ariel dan Agnez bermula ketika mereka sama-sama menjadi juri salah satu ajang pencarian bakat di televisi. Mereka kerap dijodoh-jodohkan oleh rekan sesama juri dan pembawa acara.Ditambah lagi, kedekatan mereka tidak hanya di acara itu saja. Belum lama ini beredar foto Agnez dan Ariel sedang berdua di suatu tempat.Banyak warganet yang berharap kabar kedekatan keduanya benar-benar serius. Tapi banyak juga yang ingin kedekatan Ariel dan Agnez berujung pada kolaborasi musik.(ELG)