Deddy Corbuzier Minta Maaf Nyinyirin Santri Tutup Kuping Dengar Musik: Saya Bodoh

Dihujat netizen

Jakarta: YouTuber Deddy Corbuzier akhirnya meminta maaf terkait komentar nyinyirnya terhadap para santri yang menutup telinga saat mendengar musik. Tak hanya meminta maaf, Deddy juga mengakui kalau komentarnya tersebut memang sebuah kebodohan."Pertama-tama, I want to say sorry. Saya mau meminta maaf sebesar-besarnya karena kemarin saya goblok aja, udah. Karena mengomentari masalah santri yang tutup kuping. Udahlah itu mah saya memang bodoh banget pada saat itu, tidak bisa melihat situasi yang terjadi pada saat itu," ucap Deddy dikutip dari channel YouTube miliknya.Lebih lanjut, Deddy mengatakan dirinya tidak mengetahui kalau para santri yang viral itu adalah anak-anak penghafal Al-Qur'an."Saya nggak punya pengetahuan mereka itu penghafal Qur'an atau sedang menghafal Qur'an. Dan yang saya tahu mereka pada saat itu lagi ngantri vaksin," sambung Deddy."Lets forget about that. Tololnya saya tidak tahu mereka sedang menghafal Qur'an, dan itu harus diklarifikasi. I dont know that and im sorry, intinya saya harus lebih banyak belajar lagi. Saya minta maaf, tidak sempurna, bisa salah dan bisa berbuat salah lagi," bebernya.Sebelumnya, Deddy Corbuzier mendapat hujatan setelah mengomentari postingan Diaz Hendropriyono terkait para santri yang tutup telinga saat mendengar musik. Komentar Deddy dianggap tak menunjukkan toleransi.Politikus Diaz Hendropriyono mengunggah sebuah video para santri menutup telinga karena tidak mau mendengar musik yang diputar. Kejadian ini berlangsung saat santri sedang mengantre vaksin covid-19."Sementara itu.... Kasian, dari kecil sudah diberikan pendidikan yang salah. There's nothing wrong to have a bit of fun!" tulis Diaz Hendropriyono dalam akun Instagram @diaz.hendropriyono, Selasa, 14 September 2021.Deddy Corbuzier pun berkomentar, "Mungkin mereka lagi pakai airpod... Terganggu... Ye kaaaan.""Pinteeerrr" balas Diaz Hendropriyono sambil memberikan emoji tepuk tangan.Komentar Deddy tersebut benar-benar ditanggapi serius oleh para netizen dan pengikutnya. Bahkan imbas dari komentar itu, tidak sedikit penggemar Deddy yang menggaungkan aksi unsubscribe kanal YouTube master mentalis tersebut.