Gara-gara Unggahan Ini, Agnez Mo Disebut Lagi 'Ngebucin'

Jakarta: Hubungan spesial antara dua selebriti papan atas Ariel Noah dengan Agnez Mo menjadi pembicaraan hangat sejak sepekan terakhir. Keduanya memang dikabarkan sangat dekat, bahkan beberapa waktu lalu Ariel dan Agnez kepergok jalan bareng.Baru-baru ini, Agnez mengunggah sebuah foto di akun Instagram miliknya. Dalam foto itu, Agnez terlihat sedang tersenyum manis dengan rona bahagia.Dalam keterangan foto tersebut, ia menuliskan kalimat yang menunjukkan kesan kalau dirinya sedang kasmaran. “You… yes you. I love the way you make me smile like no one can. (Kamu… Iya kamu. Saya suka cara kamu membuat saya tersenyum seperti tidak ada yang bisa melakukannya),” tulis Agnez Mo di caption foto yang dikutip pada Selasa, 26 Januari 2021.Banyak warganet yang menduga kalau unggahan tersebut ditujukan untuk Ariel Noah. Beberapa dari mereka juga menyebut Agnez sedang jadi 'Bucin' istilah zaman now untuk seseorang yang sedang mabuk cinta.“Duh yang lg falling in love,” komen akun @bangmanroeee."Ariel Noah kayanya," timpal @rochim06."Pasti banyak yang bilang captionnya buat Ariel Noah," tulis @aphe_bridal_mua.“Teteh lagi bucin yesss,” seru @sopianmo.Seakan membenarkan dugaan warganet, rekan sesama artis Melly Goeslaw ikut berkomentar di Instagram Agnez Mo dengan menuliskan sepenggal lirik lagu Noah."Suara hati ini memanggil namamu," ujar @melly_goeslaw. Agnez pun langsung membalas komentar tersebut: "kabuuuurr," timpal @agnezmo.(UWA)