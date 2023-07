We The Fest 2023 Sukses Digelar, Promotor Berikan Penonton Makan Gratis

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

We The Fest 2023 selesai digelar pada 21-23 Juli 2023 kemarin. Acara yang digelar di GBK Sports Complex, Senayan, Jakarta ini sukses dihadiri 58 ribu penonton.Acara We The Fest 2023 menghadirkan sejumlah musisi internasional seperti Daniel Caesar, The Strokes, Ty Dolla $ign, hingga The Kid Laroi. Sementara musisi lokal seperti seperti Yura Yunita, Kahitna, Raisa, serta Barasuara membuktikan diri mereka layak disandingkan dengan sederet penampil internasional.Batalnya The 1975 membuat Ismaya Live selaku promotor bergerak menggantinya dengan Sheila on 7. Kehadiran band asal Yogyakarta itu berhasil membuat penonton melupakan kontroversi The 1975.Sebagai bentuk apresiasi kepada para penonton yang setia hingga akhir, ISMAYA menghadirkan We The Fest After Treats hingga 31 Agustus 2023. We The Fest After Treats dibuat sebagai upaya menggabungkan keseruan festival musik, gaya hidup dan sensasi kuliner."Kami meyakini bahwa sinergi antara musik dan kuliner dapat menciptakan momen berkesan bagi semua orang. Oleh karena itu, bagi mereka yang baru saja menikmati keseruan pertunjukkan musik #WTF23, kami hadirkan kembali We The Fest After Treats agar mendapatkan pengalaman kuliner terbaik di outlet Ismaya," kata Renny Rengganis, General Manager Publicity ISMAYA Group dalam keterangan tertulisnya."Melalui We The Fest After Treats, kami ingin mengapresiasi semangat dan dukungan mereka yang telah hadir di #WTF23 dan menggarisbawahi konsistensi kami dalam menciptakan pengalaman yang luar biasa dan penuh kesan setiap kali kami berhubungan dengan para konsumen," lanjutnya.We The Fest After Treats menghadirkan berbagai macam promosi hingga menu yang dapat dinikmati di jajaran outlet ISMAYA. Pizza e Birra, Kitchenette, The People’s Cafe, Djournal Coffee, FLOR, Sushi Groove dan Tokyo Belly memberikan promosi berupa makanan atau minuman gratis dengan syarat dan ketentuan yang berlaku hingga 13 Agustus 2023.Sementara itu, Mr. Fox, SKYE, Osteria Gia, SEMAJA, A/A Bar, A/O Space, Social Garden, dan Social House menyediakan cocktail We The Fest 2023 edisi terbatas dan complimentary We The Fest 2023 mocktail hingga 31 Agustus 2023."Pengunjung cukup menunjukkan wristband #WTF23 mereka atau keseruan mereka ketika menikmati momen acara dalam bentuk foto atau video untuk melakukan klaim promosi di 15 outlet Ismaya tersebut. Kami sadar bahwa gaya hidup, musik dan kuliner sudah menjadi bagian dari keseharian semua orang. Oleh karena itu, kami berharap dapat terus melanjutkan inovasi-inovasi seperti ini guna memenuhi permintaan dan kebutuhan mereka," tutup Renny.