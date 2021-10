Roger Danuarta Terkejut Cut Meyriska Hamil Anak Kedua

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Akrtis asal Indonesia Cut Meyriska mengumumkan kehamilan anak keduanya di media sosial. Suami Cut Meyriska, Roger Danuarta pun ikut terkejut.Cut Meyriska melalui akun Instagram @cutratumeyriska membagikan sebuah video berisi kejutan yang Ia berikan kepada suamianya. Video tersebut memperlihatkan pasangan harmonis tersebut yang sedang bermain games tebak gambar.Roger yang sedang berperan sebagai penebak pun tampak kesulitan menebak gaya yang diperagakan Cut Meyriska. Setelah waktu habis, Roger melihat gambar di kertas yang bertuliskan "Aku Positif Hamil". Menanggapi respons suaminya, Cut Meyriska menampilkan test pack positif punyanya."Serius? Beneran?" kata Roger yang kaget melihat test pack milik istrinya.Setelah diunggahnya video tersebut, Roger pun mengunggah foto Ultrasonography (USG) buah hatinya yang masih berada di kandungan istrinya."Bismillah... An adventure is about to begin, first came Love, then came You... Sometime you wish for something, but even wishes take a little time. Bun in the oven, bake at 36,5°C for 9 months. Mohon doa semuanya agar diberi kelancaran dan kesehatan," tulis Roger.Pasangan aktris dan aktor ini terlihat sangat bahagia mendapati kehamilan anak kedua mereka. Tidak hanya Cut Meyriska dan Roger Danuarta, warganet pun turut berbahagia untuk mereka.