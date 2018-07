Amanda Seyfried Pernah Jadi Korban Perundungan di Sekolah

Amanda Seyfried mengaku pernah mengalami perundungan semasa sekolah. Bintang film Mamma Mia! Here We Go Again kerap mendapat ejekan terkait penampilan fisiknya.Amanda memulai kariernya di dunia hiburan dengan menjadi model. Jalan tak mudah dia alami karena fisiknya sering menjadi ejekan. Namun, dia menganggap semua risakan itu angin lalu."Aku menjadi bahan olok-olok di sekolah karena berwajah pucat dan jelek," kata Amanda Seyfried seperti dikutip Femalefirst.Sekarang, Amanda menjelma menjadi salah satu aktris terkenal di Hollywood. Dia sudah membintangi puluhan film dan wajahnya kerap tampil sejumlah majalah bergengsi.Tentu saja, semua pencapaian itu tidak diraih Amanda dengan mudah.Amanda sebelumnya bicara tentang perjuangannya melawan gangguan obsesif kompulsif (OCD). Aktris 32 tahun ini merasa hidupnya lebih "gelap" seiiring bertambahnya usia. Namun, dia mengaku lebih punya ketenangan sejak menjadi orang tua."Aku mempersiapkan diri sebelum punya anak dengan kembali ke terapi perilaku kognitif. Tapi ternyata Anda terlalu sibuk dengan hal-hal lain. Itu memang tidak menghilangkan (gangguan) ini, tapi benar-benar menjadi lebih tenang," ujarnya.(ELG)