So Sweet! Melanie Putria Dilamar Kekasih di Dalam Helikopter

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Kabar bahagia datang dari artis Melanie Putria. Putri Indonesia tahun 2002 itu dilamar sang kekasih, Aldico Sapardan.Aldico punya cara romantis melamar sang kekasih. Dia meminang Melanie di dalam helikopter. Di pinggir pantai, Aldico juga sudah menyiapkan rangkaian kata bertuliskan "Will You Marry Me, Melanie?"."Aku terima pinanganmu dengan Bismillah. I said yes! Dear kekasih hati, Masih ada banyak sekali mimpi yang ingin kuraih, dan aku ingin kamu ada di sana untuk menemaniku meraihnya," tulis Melanie, Rabu (18/8).Meski sedikit terkejut, cara Aldico melamar sepertinya hal yang diimpikan Melanie. Dia berharap, hubungannya dengan Aldico terus terjaga hingga rencana pernikahan mereka terlaksana."Semoga Allah selalu melindungi dan meridhoi niat baik kita untuk terus saling mengasihi, saling menjaga dan menyayangi satu sama lain di setiap langkah kita." tulis Melanie."Terima kasih buat surprise di atas heli ini ya. Edyan. Kamu memang emejing since the day we met! You always have your own way to surprise me and never failed to put a smile on my face," lanjutnya.Melanie lalu tampak bahagia menunjukkan cincin lamaran yang diberikan kekasihnya. Unggahan Melanie it langsung mendapat ucapan selamat dari sejumlah rekannya seperti Wanda Hamidah, Jennifer Bachdim, Putri Marino dan yang lain.Aldico diketahui berprofesi sebagai dokter. Melanie Putria sebelumnya pernah menikah dengan Angga Puradiredja pada 2010. Namun, pernikahan mereka kandas pada 2019.(ELG)