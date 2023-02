Selamat! Ello Dikaruniai Anak Pertama di Hari Ulang Tahun

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Musisi Marcello Tahitoe alias Ello tengah merasakan kebahagiaan. Di hari Senin, 20 Februari 2023 ini, Ello menyambut kelahiran anak pertamanya.Kabar bahagia itu disampaikannya melalui sebuah unggahan di Instagram. Dalam unggahannya, Ello juga menyampaikan nama sang buah hati."'Hello World!! My name is Dunia Tahitoe..'," tulis Ello di kolom caption.Kebahagiaan itu makin berkesan sebab kelahiran sang buah hati bertepatan dengan hari ulang tahun Ello yang ke-40. Ello pun menyebut kelahiran Dunia jadi kado ulang tahun terindah yang diberikan Tuhan untuknya."Orang bilang, 'Life begins at 40', gue baru tahu banget rasanya ini. Hari ini genap 40 dan langsung jadi Bapak. Kado ultah terindah dari Tuhan. Thank you Jesus," tulis Ello.Tak lupa, pelantun "Pergi Untuk Kembali" itu pun turut memuji sang istri, Cindy Maria, yang dengan sabar dan kuat melewati sembilan bulan mengandung buah hati mereka."Shout out to my brave wife @cindymariatahitoe, yang sudah kuat ngelewatin 9 bulan ini. I love you the most!" tutup Ello.Sejumlah musisi dan artis lainnya turut memberikan selamat buat Ello. Mereka menyampaikannya melalui kolom komentar unggahan Ello tersebut."Selamat Brooo!!!" ucap Ahmad Dhani."Selamat Bung @marcello_tahitoe deng ussy @cindymariatahitoe. Tete Manis berkati kaka dong sakaluarga," ucap Chicco Jerikho dengan Bahasa Ambon."Selamat jadi bapaakkk," ucap Arief Muhammad.