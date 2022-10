Didakwa 6 Tuduhan Pelecehan Seksual, Siapa Rex Orange County?

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Rex Orange County didakwa enam kali lakukan pelecehan seksual. Foto: The Sun

Profil Rex Orange County

Jakarta: Penyanyi pop asal Inggris, Rex Orange County , didakwa kasus pelecehan seksual . Pemilik nama asli Alexander O’Connor ini dituduh melakukan pelecehan seksual sebanyak enam kali.Dilansir dari The Sun, kekerasan yang dilakukan oleh Rex Orange County itu dilakukan dalam waktu yang berbeda. Korbannya adalah seorang wanita.Penyanyi berusia 24 tahun itu pun buka suara. Rex Orange County muncul di Southwark Crown Court di London pada Senin, 10 Oktober 2022, untuk menyangkal tuduhan yang dilayangkan kepada dirinya.Dalam penyangkalannya itu, Rex Orange County mengaku tak bersalah atas semua dakwaan. Ia pun dibebaskan dengan jaminan tanpa syarat.Selain itu, Rex Orange County akan kembali ke pengadilan untuk sidang tiga hari yang dijadwalkan pada 3 Januari 2023.Dalam dakwaan tersebut, Rex Orange County diduga telah melakukan penyerangan terhadap seorang wanita, berusia di atas 16 tahun, sebanyak dua kali. Penyerangan tersebut dilakukan di West End pada 1 Juni.Penyerangan itu pun berlanjut hingga esok hari dengan penyerangan dilakukan sebanyak empat kali. Satu kali di taksi dan tiga kali di rumah Rex Orange County di Notting Hill."Alex terkejut dengan tuduhan yang dia bantah itu dan berharap bisa membersihkan namanya di pengadilan," kata perwakilan Rex Orange County dalam sebuah pernyataan kepada Variety."Dia tidak dapat memberikan komentar lebih lanjut karena proses yang sedang berlangsung," lanjut perwakilan tersebut.Alexander James O'Connor lahir pada 4 Mei 1998. Nama panggung Rex Orange County berdasarkan pemberian gurunya, yang berasal dari "The OC", diambil dari marganya O'Connor.Rex Orange County berhasil mencapai ketenaran dengan hits "Best Friend" dan "Loving Is Easy" pada tahun 2017. Pada tahun yang sama, ia digaet untuk kolaborasi di dua lagu yang terdapat dalam album Flower Boy (2017) milik Tyler.Rex Orange County telah merilis satu mixtape, Bcos U Will Never B Free (2015) dan tiga album studio yaitu Apricot Princess (2017), Pony (2019), and Who Cares? (2022). Ia juga telah merilis satu album live berjudul Live at Radio City Music Hall (2020).