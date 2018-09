John Legend Sebut Kanye West Serius Soal Rencana Nyapres

Dalam beberapa kesempatan, musisi dan pengusaha Kanye West menyatakan rencana untuk maju ke kancah politik sebagai calon Presiden AS setelah Donald Trump. John Legend, rekannya sesama musisi, menyebut Kanye sangat serius soal rencana tersebut.Pendapat ini diungkap John dalam wawancara terbaru dengan The Dan Wootton Interview di Inggris. Menurut pria kelahiran 1978 ini, Kanye sudah beberapa kali cerita tentang minatnya terjun ke politik. John menduga Kanye akan maju sebagai calon independen."Aku rasa dia serius. Aku menduga dia akan maju independen, tetapi dia tak pernah bilang partai mana," kata John, seperti dikutip Billboard, 8 September 2018."Aku rasa dia melihat beberapa aspek dari dirinya dalam diri Trump dan melihat bahwa kemenangan Trump membuat dia merasa bahwa dia juga bisa melakukan itu," imbuh John.(Baca juga: Kanye West Jelaskan Alasan Dukung Donald Trump lewat Lagu Baru Kanye mulai bicara soal rencana capres sejak acara puncak MTV Video Music Awards 2015. Sejak Trump terpilih sebagai Presiden AS periode 2016-2020, Kanye juga tampak punya kedekatan dengan Trump.Kendati Kanye dekat dengan Trump, John punya opini tersendiri mengenai Presiden AS ke-45 itu."Aku rasa itu sangat berlebihan dari perspektif Afrika-Amerika. Kami yakin bahwa (Trump) seorang rasis. Kami percaya bahwa dia bukan manusia yang baik," ujar John.John dan Kanye sama-sama memulai karier musik profesional pada awal 2000-an. John pernah menjadi penyanyi tamu untuk Kanye dalam lagu Blame Game (2010). Pada awal Juni lalu, Kanye baru saja merilis album studio kedelapan berjudul Ye.(TIN)