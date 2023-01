Atta Halilintar-Deddy Corbuzier Lewat! Ini Konten YouTube Indonesia Paling Banyak Ditonton

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ELG)

Ngomongin soal YouTuber Indonesia yang kontennya paling banyak ditonton, mungkin kalian akan kepikiran nama-nama seperti Gen Halilintar, Deddy Corbuzier atau Rans Entertainment. Tapi Sobat Medcom tau nggak, kalau salah satu konten YouTube Indonesia yang paling banyak ditonton ternyata bukan dibuat sama YouTuber terkenal yang selama ini kita tahu.Salah satu konten terpopuler di Indonesia dengan jumlah miliaran views itu berasal dari channel Zuni and Family. Channel tersebut merupakan channel keluarga yang semua kontennya tentang anak-anak yang bermain bermacam permainan.Konten Zuni and Family yang paling banyak ditonton ialah konten berjudul "Keysha Play Filling Water in Balloons Daddy Finger Nursery | Learn Colors with Balloons". Konten yang pertama kali dipublikasikan pada 22 April 2019 itu kini telah meraup total 2,6 miliar penonton!Angka itu lebih besar dari total penonton video musik "Dynamite" dari BTS, atau "How You Like That" dari Blackpink.Konten tersebut berisi tentang seorang anak bernama Keysha yang sedang belajar tentang warna lewat balon jari sambil menyanyikan lagu anak-anak."Keysha bermain balon jari, mengisi air ke dalam balon, meniup balon, dan meletuskan balon air," tulis Zuni and Family di kolom deskripsi konten.Akun Zuni and Family juga memiliki subscriber yang besar, yaitu 17,3 juta pengikut. Nyaris seluruh video yang mereka unggah mendapat views yang sangat besar.