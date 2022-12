Lepas sang Kakak Menikah, Adik Sisca Kohl Beri Pesan Haru untuk Jess No Limit

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Belum lama ini, Sisca Kohl dan Jess No Limit akhirnya membeberkan momen spesial mereka. Keduanya kompak mengunggah video yang mengabadikan indahnya pernikahan mereka melalui kanal YouTube masing-masing.Dalam video tersebut, bukan hanya Sisca Kohl dan juga Jess No Limit yang jadi sorotan, tetapi juga sosok Aliyyah Kohl yang diketahui adalah adik dari Sisca Kohl.Sesaat sebelum sang kakak melangkah ke tempat pemberkatan, Aliyyah Kohl menghampiri kakaknya dan menyampaikan pesan singkat dengan senyum penuh haru.“Be happy, and.. I think I’m gonna cry (berbahagialah, dan sepertinya aku akan menangis),” kata Aliyyah kepada sang kakak, dikutip dari kanal YouTube Jess No LimitMendengar pesan adiknya tersebut, Sisca Kohl juga tak bisa menahan tangisnya.“Me too (aku juga),” kata Sisca Kohl.Tak hanya pesan untuk Sisca, Aliyyah juga menitipkan pesan bagi kakak iparnya, Jess No Limit alias Tobias Justin.“Love her always, take care of her (cintai dia selamanya, dan jaga dia),” kata Aliyyah kepada Jess No LimitSaat mengucapkan pesan tersebut, air mata Aliyyah Kohl mengalir semakin deras.Diketahui, Sisca Kohl dan Jess No Limit telah menikah pada 10 Oktober 2022 lalu. Namun, momen pernikahan mereka baru dipublikasi pada awal Desember 2022.